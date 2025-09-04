Vecinos de Lugo denuncian una estafa piramidal con criptomonedas que afecta a miles de usuarios en España

Numerosos vecinos de Lugo y distintos puntos de la provincia han interpuesto denuncias tras perder dinero en una presunta estafa piramidal vinculada a la aplicación TS Vertex, que ofrecía inversiones en una criptomoneda propia. La Policía Nacional ya investiga los hechos y no descarta que el número de afectados siga aumentando, no solo en Galicia, sino en todo el territorio nacional.

Según recoge Europa Press, el sistema operaba bajo el conocido esquema Ponzi. Los primeros usuarios obtenían supuestos beneficios gracias al dinero aportado por los nuevos inversores. Sin embargo, la plataforma dejó de funcionar de manera repentina, bloqueando el acceso a los fondos y dejando a miles de personas sin posibilidad de recuperar sus ahorros. Entre los lucenses afectados hay quienes invirtieron pequeñas cantidades, desde los 100 euros mínimos exigidos, hasta varios miles.

Los damnificados en España podrían superar los 10.000, según las estimaciones. Como sucede en este tipo de fraudes, las mayores pérdidas recaen sobre quienes se incorporaron más tarde al sistema, mientras que algunos de los primeros consiguieron recuperar parte de lo invertido.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya había advertido de que TS Vertex no estaba registrada ni autorizada para operar en España. Aunque la empresa aseguraba figurar en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, las autoridades insisten en que esa circunstancia no la habilitaba para captar fondos en territorio español.

La aplicación ofrecía diferentes "niveles de inversión", desde paquetes de 60 dólares hasta supuestos planes diamante de más de 14.000 dólares, siempre bajo la promesa de rentabilidades rápidas y elevadas.

La Policía insta a todas las personas afectadas a formalizar denuncia y recuerda que la única vía segura para invertir es hacerlo a través de productos supervisados por el Banco de España o la CNMV.