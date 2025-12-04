Cocina tailandesa de alta gama en Madrid con la apertura de Thai Retiro

El restaurante Thai Arturo Soria, reconocido por su excelencia en la cocina tailandesa de alta gama, da el salto al centro de Madrid con la apertura de Thai Retiro. El nuevo establecimiento, ubicado en la calle Villanueva 33 -entre los barrios de El Retiro y Salamanca-, representa la expansión natural de un proyecto gastronómico que ha conquistado a los madrileños con su propuesta sofisticada y auténtica.

Estefanía Serrano Dobbs, alma máter y propietaria de ambos restaurantes, lidera este proyecto con la misma filosofía que le ha otorgado el reconocimiento en el sector: la búsqueda del equilibrio perfecto en cada plato y la exigencia máxima en la selección de ingredientes. “Con Thai Retiro no pretendo competir con Arturo Soria, sino ofrecer la misma experiencia gastronómica de calidad en el corazón de Madrid”, explica Serrano. “Mantenemos la misma carta, los mismos proveedores de prestigio y esa elegancia en la ejecución que nos distingue”.

¿Qué distingue la alta cocina tailandesa?

El secreto del éxito de Thai Retiro radica en su compromiso con la calidad y la búsqueda de la perfección. El producto proviene de los mejores proveedores, como el pato de Rougié –la casa francesa con mayor reconocimiento a nivel mundial–, que se desmenuza en lugar de triturarse para conseguir la textura delicada y elegante característica.

Las carnes llegan de Los Norteños, otro proveedor de referencia, mientras que los huevos frescos de Huevos Redondo son una oda a los sabores campestres. Todas las salsas se elaboran en el propio restaurante y todas las preparaciones se conservan al vacío para preservar intactos sus matices, evitando la pérdida de propiedades de la congelación tradicional.

Un menú "ejemplar"

Entrantes:

1. Poh Pia (Rollitos tailandeses tradicionales fritos, rellenos de verduras y pollo).

2. Kai sate (Brochetas de pechuga de pollo marinado al curry amarillo, terminado bañado en crema de cacahuete con leche de coco).

3. Parn thong (triángulos fritos rellenos de magret de pato marinado desmenuzado).

4. Perlas Thai (vieras salteadas al wok presentadas en su concha sobre salsa de ostras y coronado con espuma de lemongrass con leche de coco).

5. Vermicelli (ensalada de fideos de cabello de ángel, con salsa de pescado jugo de lima sal y pimienta).

Principales:

1. Massaman Thai (Clasico curry rojo tailandés con carne de ternera Angus, anacardos y patatas).

2. Pat Thai sai Khung (Tallarines de arroz tradicionales con verduras cacahuete brotes de soja y langostinos).

3. Khao Pat (Arroz hom Malí tailandés salteado con huevo).

4. ⁠Keeng kiao wham Praw (curry verde con taquitos de merluza rebozadas con tomate cherry).

Postres:

Khao niao mamuang (mango con arroz dulce con leche de coco).

Cremoso de coco y maracuyá con helado de limón y migas de manzana verde.

Un espacio que transporta a Chiang Mai

Thai Retiro ocupa 100 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, con capacidad para 40 comensales, y ahí reside precisamente su encanto en un ambiente de lo más acogedor. El diseño interior transporta a la atmósfera de Chiang Mai, región del norte de Tailandia que Estefanía conoce profundamente, utilizando maderas naturales, textiles auténticos y objetos traídos directamente desde el país asiático. El espacio cuenta con servicio de barra para cenas informales o coctelería, además de un comedor en cada planta, para disfrutar de una experiencia gastronómica completa.

La carta de Thai Retiro incluye los platos icónicos que han convertido a Thai Arturo Soria en referencia obligada. Entre los entrantes, clásicos como las Brochetas de Pollo (Kai Satee) o los Triángulos de Pato (Parn Thong) acompañan alguna novedad como las Perlas Thai, vieiras de alta calidad servidas en su concha con espuma de mantequilla y lemongrass, o las Colas de Langostinos Rebozadas (Khung Siam) con una mezcla de panko y albahaca, acompañadas de salsa agridulce especial de piña, coronada con semillas de sésamo.

Los platos principales destacan por su refinamiento, como los Taquitos de Merluza (Kaeng Khei Wham Praw) que pueden disfrutarse al vapor con curry verde o fritos con un guiño al estilo español, acompañados de un curry rojo especialmente untuoso. El Massaman Thai combina aguja de Angus cocinada durante innumerables horas, con curry rojo, canela, anís, patata hervida y anacardos en un guiso aromático y profundo. El Pad Thai es, sin lugar a dudas, el plato estrella: se ofrece en versiones vegetal, con carne o pescado, mientras que entre los noodles de trigo destaca el Pat Mee Taley, con langostinos, vieiras y verduras al wok.

Los currys como el Chu-Chi Plaa de Salmón o el Panang Nua, solomillo de ternera en finas láminas con curry rojo, ejemplifican el equilibrio de especias y técnica que caracteriza a Estefanía.

Dulce culminación tailandesa

La carta de postres combina tradición tailandesa y repostería artesanal. Destacan el Khao Niao Mamuang, con arroz glutinoso con mango en su punto exacto entre maduro y verde, salsa de leche de coco y sésamo, y el Flan de Leche de Coco. El Cremoso de Coco y Maracuyá, con crema de coco y sorbete de limón, aporta un toque cítrico refrescante, mientras que postres caseros como el Brownie y la Tarta de Queso (Cheese Tirak) completan una oferta dulce que mantiene la excelencia en cada elaboración.

Para completar la experiencia, Thai Retiro ofrece un menú degustación por 38 euros, ideal para conocer la propuesta integral del restaurante. Los cócteles característicos y una cuidada selección de vinos nacionales e internacionales de pequeñas bodegas completan una oferta gastronómica integral.

La historia detrás de Estefanía

Madre emprendedora, auxiliar de vuelo, viajera y apasionada de la cultura y gastronomía tailandesas, Estefanía Serrano ha construido su reputación basándose en la excelencia del producto, la formación continua de su equipo y la precisión en cada elaboración. “Transformé algo difícil en una oportunidad”, explica la empresaria, cuya filosofía se resume en conseguir el punto exacto en cada plato, donde cada sabor está donde debe estar.

Con Thai Retiro, Serrano consolida un modelo propio de cocina tailandesa en Madrid que combina autenticidad, técnica depurada y productos de máxima calidad, confirmando que cuando la cocina tailandesa se ejecuta con excelencia, el resultado es sencillamente irresistible.