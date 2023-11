Disfrutar en Barcelona y Noor en Córdoba, los nuevos tres estrellas Michelin de España

Anoche la Guía Michelin 2024 repartió 34 nuevos brillos rojos. Disfrutar, situado en Barcelona, y con Eduard Xatruch, Oriol Castro y Mateu Casañas al frente de la creatividad obtuvieron el tercer brillo, lo mismo que Paco Morales, en Córdoba. En cuanto a la categoría de los biestrellados, sólo accedió Venta Moncalvillo, de los hermanos Echapresto, en Daroca de Rioja, que también cuentan con una estrella verde

Por primera vez, la Guía Michelin pone en valor el trabajo de los sumilleres, un premio que entregó Quim Vila, de Vila Viniteca, a Pitu Roca, de El Celler de Can Roca (Gerona), quien lo recogió “con una ilusión enorme. Lo dedico a todos esos caballeros que trabajan en este humilde oficio, a su familia y, por supuesto, a Dani Cuevas, jefe de cocina de Can Roca, fallecido hace unos días en un accidente de tráfico”.

Por su parte, Joan Carles Ibáñez con veinte años de experiencia en Lasarte (Barcelona), se llevo el reconocimiento al mejor jefe de sala. Un galardón, que se une a las tres estrellas, que ya brillan sobre el espacio gastronómico con Paolo Casagrande al frente de los fogones, bajo la dirección de Martín Berasategui, situado en el hotel Monument. Enseguida supimos quien es, desde anoche, el Chef Mentor. Recayó sobre el gran Juan Mari Arzak: “Sin él, la cocina no estaría donde está”, afirma Ferran Adrià en un video, que se emitió durante la gala. Y, según José Toño, “Arzak ha tenido mucho que ver en la cocina de Atrio”. “Juan Mari es un maestro con una gran generosidad”, apuntó Joan Roca. Sobre el escenario, su hija Elena, cuarta generación al frente del restaurante reconoció “ser un gran honor recibir el premio en su nombre. Juan Mari siempre ha luchado mucho por su trabajo”. Asimismo, el premio al Joven Chef, que reconoce el trabajo de los jóvenes talentos de la gastronomía, patrocinado por Mako, lo obtuvo Martina Puigvert, hija de Fina Puigdevall, con quien se ha formado en los fogones de Les Cols: “Me comprometo a seguir cuidado esta maravillosa profesión”, aseguró.

Si hacemos balance, 1.300 restaurantes conforman la Guía Michelin. Entre ellos, los bib gourmand son 229, de los cuales 23 son novedades. Entre los 770 restaurantes recomendados por la publicación, 91 acceden por primera vez a ella.

REPARTO DE ESTRELLAS:

-DOS NUEVOS DE TRES

-Disfrutar (Barcelona)

-Noor

-El NUEVO DOS ESTRELLAS

-Venta Montalvillo (Daroca de Rioja)

31 SON LOS RESTAURANTES QUE ACCEDEN POR PRIMERA VEZ A LA GUÍA

-Marcos (Gijón)

-NM (Oviedo)

-Terra (Fisterra)

-Txispa (Axpe)

-Canfranc Express (Canfranc)

-Casa Bernardi (Benissa. Alicante)

-Fraula (Valencia)

-Kabo (Pamplona)

-Orobianco (Calpe)

-Quirat (Barcelona)

-Suto (Barcelona).

-Barro (Ávila)

-Cebo (Madrid).

-Desde 1911 (Madrid)

-El Club Allard (Madrid)

-Erre de Roca (Miranda de Ebro)

-Osa (Madrid)

-Santerra (Madrid)

-Toki (Madrid)

-Back (Marbella)

-Malak (Jaén)

-Radis (Jaén)

-Toqha (Puerto de Santamaria. Cádiz)

-Vandelvira (Baeza).

-Andreu Genestra (Llucmajor)

-Bevi (Las Palmas de Gran Canaria

-Haydée (La Orotava)

-Omakase by Walt (Ibiza)

-Sa Clastra (Es Capdellà)

-Taste 1973 (Playa de las Américas)

-Unic (Sant Josep de Sa Talaia)

12 ESTRELLAS VERDES

-Andreu Genestra (Llucmajor)

-Barro (Ávila)

-Bens D’ Avall (Sóller)

-Ca Na Toneta. (Caimari)

-Casa Marcial (Arriondas)

-El Molino de Alcuneza (Sigüenza)

-El Molino de Urdáitz (Pamplona)

-Emporium (Castelló d’Empúries)

-Es Tragón (Sant Antony de Portmany)

-Hábitat Cigüeña Negra (Valverde del Fresno)

-L’Algadir del Delta (Amposta)

-Monte (San Feliz)

Nacho Manzano, de Casa Marcial, con dos brillos rojos también, apuntó que “no concibo ningún restaurante que no mire por los productores. Casa Marcial si no fuera sido sostenible desde sus inicios no estaríamos aquí en estos momentos”.