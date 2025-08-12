Las embajadas "efímeras" de Gin Mare

Gin Mare, ginebra Mediterránea reconocida por sus toques botánicos, propone este verano planes exclusivos en Baleares y Cataluña y degustaciones personalizadas, para generar una experiencia única. Gin Mare es una ginebra para disfrutar. Una ginebra delicada, que en cada degustación permite apreciar el Mediterráneo e invita a una experiencia y a muchos momentos especiales conectados con su esencia. Gin Mare remite a tranquilidad, a disfrutar del tiempo, al mar, invita a planes, a comidas y cenas, y también, a repetir puestas de sol al final de la tarde.

Con el objetivo de disfrutar del Mediterráneo, Gin Mare ha activado durante este verano lo que ha denominado sus embajadas, enclaves representativos de la costa Catalana y de Palma de Mallorca, en donde los usuarios podrán disfrutar de un Mare Tonic y conocer cómo puede combinarse, siempre asociado a un momento de disfrute y a unos botánicos que convierten Gin Mare en una ginebra especial.

Así, los apasionados a Gin Mare podrán reservar su experiencia en Barcelona -La Marabanda (Vilanova i la Geltrú) y Punta Roca (Castelldefels)-. Y en Palma de Mallorca, -Mhares Sea Club, Puro Beach Palma y Puro Beach Illetas Beach Club- y conocer como los mejores cocteleros preparan una copa única y singular, acabada con un toque de tomillo.

Cada botella de Gin Mare ha sido elaborada en la destilería de la casa; una ermita del siglo XIII, ubicada en Vilanova i la Geltrú, un antiguo pueblo de pescadores en la provincia de Barcelona entre la Costa Brava y la Costa Dorada.

Gin Mare cuida al máximo cada paso de su elaboración, en su objetivo de ofrecer una Ginebra de la máxima calidad. Para ello, utiliza una base de trigo y botánicos y cítricos mediterráneos que macera por separado -40 días para los cítricos y 12 para los botánicos-, lo que permite expresar a cada uno de ellos su propio carácter.

Con esa cuidadosa elaboración puede apreciarse todo el Mediterráneo. El romero y el tomillo aporta a Gin Mare aromas herbáceos; la albahaca, aromas balsámicos y especiados; la oliva arbequina, lo redondea todo, con su aroma verde, salado y afrutado. Para finalizar una degustación en la que se aprecian notas cítricas y el toque final del cardamomo.