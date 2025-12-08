El galardonado Jack Daniel’s 10-Year-Old Tennessee Whiskey llega a España: una exclusiva edición limitada que rinde homenaje a la historia de la firma

Jack Daniel’s anuncia el lanzamiento en España de Jack Daniel’s 10-Year-Old Tennessee Whiskey, una edición limitada que marca un hito en la historia de la

destilería: su primer whiskey con declaración de edad en más de un siglo. Exclusivo, gourmet y de producción limitada, se presenta como un regalo perfecto para los amantes del buen whiskey y para quienes buscan sorprender con un detalle único y memorable.

Jack Daniel’s 10-Year-Old Tennessee Whiskey rinde homenaje tanto a la historia de la marca y a su fundador, Jack Daniel, como al saber hacer actual de la destilería en la elaboración de whiskies de clase mundial.

Chris Fletcher, maestro destilador de Jack Daniel’s, explica: “Durante diez años el proceso se lleva a cabo de forma completamente artesanal. Durante los primeros ocho, las barricas se colocan en la parte alta de los almacenes, mientras que los dos últimos se trasladan a las zonas inferiores, más frescas. Así, el whiskey se ‘dora’ en la parte superior y termina de madurar lentamente en la inferior”.

Gracias a este método y al envejecimiento prolongado, Jack Daniel’s 10-Year-Old ofrece intensos aromas de manzana cocida y caramelo, acompañados de delicadas notas de roble. En boca destacan los matices de melaza, chocolate y especias de barrica, con un final largo, cálido y sedoso.

Con una graduación alcohólica de 48,5% vol., este whiskey parte de la mezcla clásica de granos de Jack Daniel’s: 80% maíz, 12% cebada malteada y 8% centeno. Antes de entrar en barrica, el destilado se somete al tradicional filtrado gota a gota a través de carbón de arce sacarino, el mismo proceso que caracteriza al icónico Jack Daniel’s Old No. 7.

Jack Daniel’s 10-Year-Old ha consolidado su posición como uno de los whiskeys más reconocidos de la destilería de Tennessee. Desde su lanzamiento en 2021, ha obtenido importantes galardones internacionales, entre ellos el de Esquire como Top Tennessee Whiskey of the Year, el cuarto puesto en la lista “Whisky of the Year” de Whisky Advocate y la mención del experto Fred Minnick, que lo incluyó entre los diez mejores whiskeys del año. A estos logros se suman una Doble Medalla de Oro (Double Gold) en el prestigioso San Francisco World Spirits Competition, el Chairman’s Trophy en el Ultimate Spirits Challenge y la Double Platinum en los ASCOT Awards. Distinciones que refuerzan el prestigio y la calidad que caracterizan a Jack Daniel’s en el mundo del whiskey.

El Jack Daniel’s 10-Year-Old Tennessee Whiskey está disponible en España en una selección de tiendas El Club del Gourmet, de El Corte Inglés, por un precio de

115€.