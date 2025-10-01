Grupo Barón de Ley se estrena en Ribera del Duero con Coto de Caleruega Roble 2024

El Grupo riojano Barón de Ley inaugura su proyecto en la D.O. Ribera del Duero con el lanzamiento de su primer vino en esta denominación: Coto de Caleruega Roble 2024. Se trata de un vino que representa la filosofía del grupo: priorizar el viñedo como fuente principal de calidad y apostar por la elaboración de vinos elegantes y con identidad.

Caleruega, situada entre los 960 y 1.070 metros de altitud en la provincia de Burgos, en el extremo noreste de la Denominación de Origen Ribera del Duero, reúne unas condiciones excepcionales para el cultivo de la vid gracias a su climatología y sus ricos suelos, factores que aportan carácter a los vinos.

Coto de Caleruega Roble 2024 es una apuesta por la frescura y la elegancia, un coupage de Tempranillo y Merlot, elaborado con uvas procedentes de viñedos de

altura.

La vinificación se ha realizado con maceraciones suaves a baja temperatura en pequeños depósitos de acero inoxidable, preservando así los aromas de fruta roja

y negra, con sutiles notas de regaliz. Tras la fermentación, el vino ha pasado tres meses en barricas de roble, lo que le aporta redondez y complejidad sin enmascarar su perfil fresco

En nariz, destacan aromas a frutas del bosque y un toque especiado. En boca es suave, goloso y persistente, con una vibrante acidez que invita a seguir bebiendo.

Coto de Caleruega Roble 2024 no es solo un vino, es el primer hito de un proyecto que contempla:

• 370 hectáreas de viñedo propio, a una altitud de entre 960 y 1070 metros, lo que aporta una frescura especial.

• Un equipo experto con más de 20 años de experiencia trabajando juntos en Ribera del Duero; formado por Lluís Laso, enólogo con una visión innovadora, y Javier Vicente, ingeniero agrónomo con un profundo conocimiento del terreno.

• Una bodega en construcción, cuya inauguración está prevista para 2028. Hasta entonces, Coto de Caleruega se elabora de forma exclusiva en las instalaciones de una bodega dedicada íntegramente a su producción.

Como particularidad, en una de las fincas se encuentra la bodega subterránea más antigua de Castilla y León, donde el rey Alfonso VIII conservaba sus vinos, reforzando el vínculo del proyecto con el legado histórico de la región.

La imagen de Coto de Caleruega: Un reflejo de historia y territorio.

La etiqueta de Coto de Caleruega está inspirada en la heráldica local, con símbolos como la Torre de los Guzmanes, el perro con la antorcha y la estrella de Santo Domingo, en representación de Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos y nacido en Caleruega, que refuerzan su conexión con la historia y la espiritualidad del territorio.

Con esta expansión en una de las regiones vinícolas más prestigiosas de España, Grupo Barón de Ley refuerza su posición como uno de los grandes referentes del sector y reafirma su compromiso con la calidad, la innovación y el respeto por la tradición.

Grupo Barón de Ley es un grupo empresarial especializado en el mundo del vino. Con una filosofía basada en la calidad, el liderazgo y la buena gestión, el grupo trabaja con el objetivo de satisfacer las exigencias de los consumidores a partir de un producto cuidado, con el viñedo propio como principal fuente de calidad.

Grupo Barón de Ley cuenta con una amplia presencia internacional y es líder de la categoría Vino de Rioja en España. Actualmente está integrado por las bodegas Barón de Ley, El Coto de Rioja, Finca Museum y Máximo, además de la nueva incorporación de Coto de Caleruega, junto con la empresa de ibéricos de

bellota Dehesa Barón de Ley en Extremadura.