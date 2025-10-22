Makoto Madrid, la nueva casa del sushi contemporáneo en la capital

En el cruce entre la cocina japonesa tradicional y la gastronomía contemporánea se encuentra Makoto Madrid, el primer restaurante en Europa del chef japonés Makoto Okuwa, uno de los nombres más reconocidos del sushi actual. Situado en la calle Marqués de Villamagna, el local forma parte de un grupo con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y ahora también en España.

Makoto Okuwa ha construido su trayectoria sobre la precisión técnica y el respeto a los fundamentos de la cocina japonesa, incorporando influencias internacionales que aportan frescura a su propuesta. En Madrid, su carta combina platos clásicos como sushi y sashimi con elaboraciones a la robata (parrilla japonesa), y utiliza productos locales como el pulpo gallego, el cerdo ibérico o el aceite de oliva virgen extra. El resultado es una cocina que mantiene el espíritu nipón, pero dialoga con el entorno y con el gusto madrileño actual.

Bento Box: la nueva propuesta de mediodía

La gran novedad de Makoto Madrid para esta temporada es la Bento Box, una reinterpretación del clásico almuerzo japonés presentado en bandeja compartimentada. En su versión madrileña, el bento se adapta a un público urbano que busca opciones equilibradas, con buena materia prima y un servicio ágil sin renunciar a la calidad.

Disponible de lunes a viernes, de 13.00 a 16.00 h, la Bento Box incluye cuatro opciones principales —sashimi, pollo a la robata, wagyu o sushi roll— acompañadas de vegetales tempurizados, sopa miso o ensalada. Su precio oscila entre los 30 y 35 euros, y se presenta como una alternativa cuidada para quienes desean una comida completa, pero sin un formato de menú cerrado al uso.

El concepto conserva la idea japonesa de equilibrio entre sabores, texturas y colores. La presentación, sobria y ordenada, refleja la atención al detalle que caracteriza la cocina de Makoto. Sin excesos ni artificios, cada preparación busca el punto justo entre técnica, producto y presentación.

Entre la tradición y la mirada internacional

El chef Makoto Okuwa, formado en algunos de los restaurantes más exigentes de Japón y Estados Unidos, ha desarrollado una cocina que combina la precisión nipona con influencias de otras gastronomías, especialmente la peruana y la estadounidense. En Madrid, esta visión se traduce en una oferta que mezcla piezas de sushi elaboradas con rigor con platos calientes de corte más contemporáneo.

El restaurante cuenta con una carta de vinos amplia —unas 150 referencias entre nacionales e internacionales— y una selección destacada de sakes, whiskies japoneses y cócteles de autor. La idea es ofrecer una experiencia completa, donde la bebida acompañe el ritmo pausado de la comida.

El espacio, de líneas limpias y tonos cálidos, busca transmitir la serenidad y la sobriedad del estilo japonés. Sin pretensiones, el ambiente invita a disfrutar de la comida sin distracciones.

Makoto en el mapa internacional

El Grupo Makoto nació en Estados Unidos en 2007 y ha expandido su modelo a varias ciudades del continente americano —Miami, Washington D. C., Ciudad de México, São Paulo o Santo Domingo— antes de desembarcar en Europa con su apertura en Madrid. La marca combina una visión global con la intención de mantener la esencia de la cocina japonesa tradicional.

Con esta nueva propuesta, Makoto Madrid consolida su presencia en la escena gastronómica de la capital y amplía la oferta japonesa con una opción pensada para el ritmo del día a día. La Bento Box se presenta como una manera equilibrada y elegante de acercarse a la cocina nipona desde un formato cotidiano.