Pago de Valtarreña 2022, un trabajo enológico minucioso

Pago de Valtarreña 2022 es la nueva añada de uno de los tintos más cuidados de Bodegas Carmelo Rodero en Ribera del Duero. Con solo 26.250 botellas de 0,75 L, llega directamente a restaurantes de alta cocina y espacios gourmet seleccionados. Está dirigido a quienes eligen cada botella con el mismo esmero con el que preparan sus celebraciones.

Solo se elabora en vendimias excepcionales y procede de una única parcela en Pedrosa de Duero, a 805 metros de altitud, plantada con un clon familiar de

Tempranillo de 40-50 años, de rendimientos muy bajos y gran concentración.

La viticultura, de corte tradicional y sostenible incluye una selección manual exhaustiva de racimos, asegurando una uva de calidad sobresaliente.

En bodega, Pago de Valtarreña se beneficia de un sistema de vinificación por gravedad diseñado y patentado por Carmelo Rodero, en el que son los depósitos los que se acercan a la uva, evitando bombas y tratándola con la máxima delicadeza. Así se preserva la pureza aromática y la expresión del terruño. La fermentación alcohólica se realiza en depósitos de acero inoxidable con estricto control de temperatura y la maloláctica tiene lugar en parte en barrica para ganar matices. Después, el vino reposa unos 22 meses en barricas nuevas de roble francés de 225 litros en calados subterráneos, donde la fruta madura se integra con los sutiles

toques tostados y especiados de la madera. El resultado es un tinto profundo y armonioso, de tanino sedoso, acidez equilibrada y final muy prolongado.

El prestigio de Pago de Valtarreña se apoya en los hitos de la añada 2020, que alcanzó 100 puntos en la Guía Proensa 2025, Medalla de Oro en Decanter 2023 y 98 puntos en la Guía Gourmets 2025. Con este historial, Pago de Valtarreña 2022 se presenta como la culminación de un trabajo enológico minucioso y la elección perfecta para brindar en familia en esas contadas ocasiones que se guardan en la memoria.

PVP: 65 euros.