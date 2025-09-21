Pagos de Anguix Costalara 2022, último de las "Riberas de Frontera"

Pagos de Anguix, la bodega del grupo familiar Juvé, recoge los frutos de su apuesta en Ribera del Duero con un proyecto enológico que reivindica el concepto de “Riberas de Frontera”: vinos de altura, forjados en un clima extremo y en un territorio singular situado en el conocido Diamante Dorado de la denominación. Vinos contemporáneos, frescos, honestos y con clara vocación gastronómica.

Este enclave, en el extremo norte de la Ribera del Duero, se caracteriza por su altitud (850 m), sus contrastes térmicos y la pureza de sus suelos pedregosos sobre fondo arcillo-calcáreo, que convierten el cultivo de la vid en un desafío y, al mismo tiempo, en una fuente de vinos con personalidad única. “Estamos en una frontera geográfica y conceptual: una Ribera exigente y a la vez generosa, que nos permite elaborar vinos frescos, frutales y auténticos”, explica Meritxell Juvé, directora general de J&C Prime Brands y 4ª generación de la familia Juvé.

Desde 2018, la familia Juvé encontró en esta tierra una prolongación natural de su compromiso con la viticultura de calidad, confiando el liderazgo enológico a José Manuel Pérez Ovejas, una de las figuras más reconocidas del panorama vitivinícola español. Su profundo conocimiento de la Ribera del Duero ha sido clave para impulsar un estilo renovado, que mantiene la esencia del terruño y al mismo tiempo conecta con una nueva generación de amantes del vino.

Con más de 80 hectáreas de viñedo propio, cultivado en ecológico y parcelado en pequeñas unidades singulares, Pagos de Anguix ha consolidado en los últimos años un estilo más fresco, contemporáneo y con vocación de guarda, que refleja con fidelidad la singularidad de este enclave de altura.

En este contexto, la bodega presenta la nueva añada de Pagos de Anguix Costalara 2022, un vino que encarna la esencia de las Riberas de Frontera y los frutos visibles de este proyecto enológico renovado.

Este vino toma su nombre del paraje que lo ve nacer: Costalara. Elaborado a partir de viñedos propios de entre 25 y 30 años situados en suelos pedregosos con fondo arcillo-calcáreo, Costalara 2022 se define por su expresividad frutal, frescura y elegancia. De color rojo picota, sorprende en nariz por su alta intensidad aromática, con notas de fruta roja y negra madura (cerezas, moras), complementadas con matices de regaliz, canela y violetas, además de recuerdos balsámicos y toques tostados.

En boca, Costalara 2022 se muestra estructurado y envolvente, con taninos firmes y maduros, un alcohol perfectamente equilibrado y un final fresco y persistente. Es disfrutable desde ahora, pero con un notable potencial de guarda, capaz de ganar complejidad con el tiempo.

“Costalara 2022 es la prueba de que Ribera del Duero puede ofrecer vinos vibrantes, llenos de vida y con gran capacidad de guarda. Es un paso adelante en nuestra voluntad de situar a Pagos de Anguix en la élite de los grandes vinos de la región, desde la autenticidad y el respeto a la tierra”, afirma José Manuel Pérez Ovejas, director enológico y Premio Nacional a Mejor Enólogo 2023.

Estos vinos de Frontera son, además de este Costalara 2022 (22,90 euros), Pagos de Anguix El Rosado 2024 (17,50 e.), Pagos de Anguix Ocho Dos Dos 2022 -se llama así por la altura a que se encuentran los viñedos- (11,45 e.), Pagos de Anguix Costalara 2021 (22,90 e.); Pagos de Anguix Barrueco 2020 (30 e.) y Pagos de Anguix Prado Lobo 2019 (41 e.), este último joya de la corona con sus dos años en barrica y otros dos en botella.

El proyecto de Pagos de Anguix se basa en un modelo vitícola íntegro y sostenible, con viñedos 100% ecológicos y prácticas regenerativas pioneras en Ribera del Duero. Esta apuesta por la biodiversidad, la limitación de rendimientos y el respeto por el viñedo se traduce en vinos auténticos, de identidad marcada y capaces de emocionar desde la primera copa.

Con el lanzamiento de Costalara 2022, Pagos de Anguix no solo presenta una nueva añada, sino que reafirma su papel como referente en una Ribera del Duero que se abre a nuevas expresiones, frescas, vibrantes y llenas de futuro.