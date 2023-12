El pimiento verde: el alimento con sorprendentes beneficios nutricionales

Los pimientos verdes, también conocidos como morrones, no solo son un festín para los sentidos con su variedad de colores, sino que también albergan una serie de beneficios asombrosos para la salud. Estos vegetales de piel gruesa se destacan por ser ricos en fibra, vitaminas A, C, B9, B6, K y E, así como en minerales como hierro y potasio. Además, su bajo contenido calórico y la presencia de flavonoides, antioxidantes y antiinflamatorios, hacen del pimiento verde un superalimento que no puede faltar en la dieta diaria.

Propiedades nutricionales:

Los expertos en nutrición enfatizan que los pimientos verdes ofrecen beneficios significativos para la salud debido a su contenido nutricional excepcional. Su consumo, ya sea crudo, al vapor o frito, proporciona una dosis vital de antioxidantes, como la capxantina, violaxantina, luteína, quercetina y luteolina. Estos compuestos antioxidantes ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares y el cáncer de colon.

Los betacarotenos, junto con las vitaminas E y C presentes en el pimiento verde, desempeñan un papel crucial en la prevención de enfermedades. La acción antioxidante de estos compuestos protege las células del daño causado por los radicales libres, contribuyendo a prevenir el desarrollo de enfermedades como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, cataratas y degeneración macular senil.

Este versátil vegetal ofrece una amplia gama de beneficios para el cuerpo humano. Su impresionante aporte de vitamina C, tres veces superior al de las naranjas, mejora la absorción de hierro, previniendo y tratando la anemia ferropénica. Además, la fibra presente en el pimiento verde evita el estreñimiento, controla las tasas de colesterol y azúcar en sangre, y contribuye a la prevención del cáncer de colon.

Mejor forma de consumirlos:

Si bien existen diversas formas de disfrutar del pimiento verde, los expertos en nutrición sugieren cocinarlos al vapor para preservar sus nutrientes. Al lavarlos, quitarles el tallo, las semillas y la corteza blanca, y luego cortarlos según las preferencias, se puede lograr un plato abundante y saludable después de 15 minutos de cocción al vapor. Cabe destacar que aquellos con síndrome de intestino irritable, gastritis, problemas renales o alergias deben consultar a un médico antes de incluirlos en su dieta.