El plato favorito de Aitana tiene nombre y muchos apellidos: nunca falta en la casa de un español de pura cepa

En un vídeo subido por atresplayer, se puede a Aitana Ocaña junto a Pablo Motos durante un capítulo de 'El Hormiguero' emitido en el año 2023. Durante este breve clip, se puede visualizar cómo ambos están hablando sobre cuál es la comida favorita de la cantante. Ya desde el principio se sabe qué es lo que más le gusta, ya que el presentador y director le realiza la siguiente pregunta:

"La sopa es mi comida favorita. Es el tope de mi vida"

"¿La sopa es tu comida favorita de toda la vida, ¿no?", a lo que Aitana responde con un claro "sí, es el tope". Además, una de 'las hormigas' le pregunta, con un poco de humor que si "¿no consideras que es un poco bebida más que comida?", a lo que ella contesta entre risas con un "no, lo considero comida, lo siento", y está en lo cierto porque es un alimento como otro cualquiera.

Su caso concretamente, aunque este es el de casi todos los españoles, es que "suelo hacerme sopa con pasta, como por ejemplo fideos, estrellitas y puntitos", enumeran entre todos durante la conversación. Una vez formulan todas estas palabras, el vídeo llega a su fin, aunque todavía queda algo interesante en la descripción de la publicación realizada por este servicio.

El incidente de Aitana con unos sanjacobos en 2017

"La comida favorita de Aitana. Y no son sanjacobos". Para los lectores que desconozcan esta información, durante la emisión de Operación Triunfo en 2017, Aitana fue pillada escondiendo un plato de sanjacobos en un armario, lo cual generó un momento repleto de risas, ya que podría haberlo depositado en una nevera portátil, y de regaños por parte de la directora de la academia, Noemí Galera.

Las redes sociales, y en gran parte el medio Megastar FM, recordaron este momento en 2023 y supuso una ola de comentarios de todo tipo. Esto fue algo que pilló por sorpresa a gran parte de la audiencia, ya que no esperaban que esta estrella tuviese esa obsesión por los sanjacobos. No obstante, este 'incidente' dibujó una sonrisa en la cara de todos los españoles, y sobre todo al ver una publicación de Aitana en la que se podía observar un póster firmado por ella misma junto a dos sanjacobos y un vaso de leche. La cantante retuiteó la foto en la que se veía lo ahora mencionado y expresó lo siguiente: "que es estooooo".