Protos lanza Parcela de Sallana 2024

Protos hace en la D. O. Cigales este Parcela de Sallana 2024. Elaborado con 70% Tempranillo, 20% Garnacha Gris y 10% Albillo. De cultivo ecológico, en vaso, suelos de cascajo y elevada altitud que aportan frescura, profundidad de sabor y buena intensidad aromática.

Vendimia manual, fermentación en depósitos de acero inoxidable, y en la crianza una parte del vino se cría junto con sus lías en barricas usadas de roble francés de gran tamaño. El resto del vino se cría sobre lías finas un mínimo de 6 meses.

De color tenue con aroma de intensidad media, notas cítricas, fruta roja y de hueso. Tostados de madera, en boca la entrada es muy amplia y carnosa, con final largo y buena capacidad de guarda. 13,5 % Alcohol.

11,95 euros.