Rodilla propone un día nacional para homenajear la infancia española

Rodilla ha presentado su propuesta para crear un nuevo día nacional al calendario de todos los españoles. Esta iniciativa busca rendir homenaje a uno de los momentos más tradicionales y característicos de la gastronomía española y darle el lugar que se merece. "¿Quién no recuerda aquel pan con chocolate al salir del colegio o un bocadillo envuelto en papel de aluminio para ir al parque?", destaca el Marketing Manager de Grupo Rodilla, Iván Pulido.

Con 156 restaurantes por España, donde generaciones enteras han compartido cafés y sándwiches artesanos en sus locales, la cadena artesana de restauración invita a sus clientes a apoyar esta nueva propuesta, con el objetivo de que cada 22 de octubre se celebre oficialmente un nuevo día nacional.

Una tradición con historia

La merienda ha formado parte durante décadas de los hábitos alimentarios en España, consolidándose como un momento característico de la jornada en el que se combina alimentación y socialización. Históricamente vinculada a la infancia y al entorno familiar, ha sido un espacio de encuentro intergeneracional que, con el paso del tiempo, ha ido perdiendo protagonismo frente a otros formatos de consumo.

Con la creación de este hecho histórico, Rodilla quiere poner en valor la merienda como un ritual gastronómico propio de nuestra cultura, fomentando que vuelva a ocupar un lugar destacado en la vida cotidiana de los ciudadanos: el Día Nacional de la Merienda. "Existen días para la hamburguesa, para el café e incluso para la pizza, pero aún no tenemos ninguno para algo tan nuestro como la merienda", añade Iván Pulido.

86 años de generaciones

Desde su fundación en 1939 por Antonio Rodilla, la cadena ha formado parte de la rutina de la merienda en España. De esta manera, muchas generaciones han consolidado a la marca como un referente donde tradición, cercanía y sabor se encuentran en uno de los momentos más especiales del día. Con el objetivo de dar mayor visibilidad a la iniciativa, Rodilla pondrá en marcha distintas promociones en sus establecimientos a lo largo del mes de octubre.

Aun así, para que esta iniciativa se lleve a cabo, la cadena de restauración lanza una recogida de firmas en Change.org y ayudar a instaurar el Día Nacional de la Merienda cada 22 de octubre. "La merienda era ese rato en el que contabas lo que te había pasado, escuchabas historias, reías… y todo mientras le dabas un bocado a algo tan sencillo pero hecho con mucho cariño", recuerdan.