Coronavirus: Famosos que han fallecido por Covid-19 en España

Lucía Bosé

La actriz italiana Lucía Bosé falleció el pasado lunes 23 de marzo a los 89 años tras sufrir una neumonía. Miguel Bosé, hijo de la artista, fue el encargado de anunciar la triste noticia a través de su cuenta oficial de Instagram y Twitter: “Ya está en el mejor de los sitios”.

Lorenzo Sanz

El ex presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, murió el pasado 21 de marzo a los 76 años, al no haber podido superar el coronavirus por el que fue ingresado en la UCI del Hospital Jiménez Díaz (Madrid). Su hijo, Lorenzo, confirmó oficialmente el fallecimiento en Twitter: “No se merecía este final y de esta manera”.

Carlos Falcó

El marqués de Griñón, Carlos Falcó, falleció el pasado 20 de marzo en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid a los 83 años, víctima del Covid-19. Toda la familia se mantenía muy preocupada por su estado de salud, ya que por su edad se encontraba dentro del grupo de los pacientes de alto riesgo.