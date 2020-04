Amaia Montero, enferma, abandona las redes: “Ahora sólo necesito curarme”

Las incógnitas que rodean al estado de salud de la que fuera cantante de La oreja de Van Gogh han llenado de preocupación a sus fans que se han movilizado en las redes con el hashtag #enloszapatosdeamaia. De este modo, sus incondicionales, se han movilizado para pedir respeto por su ídolo que, según ha confesado, atraviesa un complicado momento personal y ha decidido abandonar las redes ante la incomprensión de algunos de sus seguidores.

Todo comenzaba con la crítica de una fan que recriminaba a la cantante que no publicara fotos actuales desde hace algún tiempo. El encontronazo entre la cantante y su seguidora tuvo lugar a raíz de la publicación de una imagen de Amaia con con su perro, Pop, en el Día internacional del Beso. Nadie imaginaba la reacción de la cantante a un comentario que parecía inocuo.

“Esta foto es inédita y significa mucho para mí-respondía Amaia- Me como a besos y abrazo a mi amor Pop, que murió el agosto pasado. Me gustaría tener la libertad de colgar las fotos que me dé la gana sean antiguas o actuales y si no te gustan... ya sabes... Y esto va también para algunas personas que me dicen cosas parecidas. Os aseguro que todo tiene un porqué”.

La extraña reacción de la cantante generaba un debate en su muro, entre quiénes defendían el derecho de Amaia a publicar lo que quisiera y quiénes recriminaban a la cantante sus duras palabras con su fan. Era entonces cuando la vasca dejaba ver el difícil momento que atraviesa asegurando que había una explicación, que daría en su momento, a la ausencia de fotos recientes.

“No... Realmente no entiendes cómo me siento... No lo sabes... Para eso tendrías que haber estado y estar en mis zapatos.Todo tiene un porqué... he sufrido muchísimo. Cuando crea conveniente haré lo que tenga que hacer... Lo último que necesito es más presión... Sé que me queréis y que levantáis los brazos siempre por mí lo tengo clarísimo. Al igual que yo por vosotros. Y espero que lo tengáis clarísimo... Ahora solo necesito curarme y componer con tranquilidad y sin presiones mi nuevo disco”.

Sus enigmáticas palabras y la evidencia de que algo grave le ocurre a la ex vocalista de La oreja de Van Gohg, provocaron que, desde su club de fans, se movilizara el apoyo de sus seguidores del que se hizo eco la cantante antes de despedirse de todos ellos.

Poco después se despedía de sus redes con una bella imagen y un “Hasta Luego” que dejaba a sus seguidores muy preocupados que le mandaban bonitos mensajes de ánimo.

Amaia canceló un live que iba a hacer durante el aislamiento porque no se encontraba bien físicamente.

Al igual que muchos artistas durante el confinamiento provocado por el Coronavirus, Montero había anunciado un concierto que realizaría a través de sus redes sociales: “Estoy pensando en hacer un live... ¿Qué canción o canciones os gustarían? Aunque no sean mías... Versiones, no sé... ¿Qué os parece?”.

Su iniciativa fue muy celebrada por sus seguidores que le proponían que cantara sus temas más emblemáticos. Pero, sorprendentemente, tres días más tarde volvía a conectar con sus fans para cancelar la cita virtual: Hola a tod@s... Respecto al live que comenté y que me hacia tanta ilusión al igual que a vosotros por todas vuestras respuestas, comentarios y cariño que he podido sentir, os quiero comunicar que no me encuentro bien físicamente para hacerlo. Mucha fuerza y todo mi amor a todos", escribía el día 25 de marzo.