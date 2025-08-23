¿Sarah Ferguson arrojó al príncipe Andrés a los brazos de Epstein?

Ghislaine Maxwell, que cumple una condena de 20 años por reclutar niñas menores de edad para el depredador sexual Jeffrey Epstein, ha señalado a Sarah Ferguson como la persona que alentó al príncipe Andrés a entablar una relación cercana con Epstein.

Maxwell dice que no fue ella quien le presentó a Epstein al hermano del rey Carlos III. El primer encuentro, según ha declarado, ocurrió en la casa de vacaciones de una destacada empresaria estadounidense-británica en Massachusetts. La condenada fue entrevistada durante nueve horas a lo largo de dos días el mes pasado por Todd Blanche, fiscal general adjunto y exabogado personal de Trump.

Acallar los rumores

La transcripción de esas entrevistas en el Departamento de Justicia ha sido ahora publicada. La administración Trump busca así acallar las protestas por la falta de divulgación de pruebas relacionadas con Epstein, quien murió en prisión en 2019 mientras esperaba el juicio tras declararse inocente de tráfico sexual de niñas menores de edad.

EEUU.- Trump asegura que "nadie" le ha pedido indultar a Ghislaine Maxwell, la cómplice de Epstein Europa Press

"Antes que nada, digamos que no le presenté [a Epstein] al príncipe Andrés. No le presenté al príncipe Andrés ni a Sarah Ferguson. Eso es una mentira rotunda. Empezaré por eso", dijo Maxwell. "Así que, la acusación, tengo que aceptarla. Se me acusó de que fue en mi casa de Londres, en marzo, o el mes que fuera, de 2001, creo, fuimos a Londres, especialmente para que [tachado] pudiera tener una relación con el príncipe Andrés, y ella recibió una gran cantidad de dinero por ese motivo".

Maxwell calificó esa versión de los hechos de "absolutamente absurda" y afirmó que el príncipe Andrés conoció a Epstein en la casa alquilada por una cliente de Epstein llamada Lynn Forester. Se refiere a Lady de Rothschild, directora ejecutiva de EL Rothschild LLC, que disponía de una casa de vacaciones en Martha's Vineyard.

Príncipe Andrés de Inglaterra Agencia AP

"Nunca se me habría ocurrido"

No precisó si la mansión era alquilada o en propiedad. "Creo que era en Vineyard o en Nantucket, no recuerdo cuál. Era una de esas. Estaba en Nantucket o en Vineyard, e invitó a Epstein a ir, y creo que fue entonces cuando conoció al príncipe Andrés". Maxwell añadió: "Nunca se me habría ocurrido presentarlos. No podía imaginarlos siendo amigos… Pero se conocieron y luego tuvieron una muy buena relación... y a través de Sarah, de hecho. Creo que Sarah fue quien impulsó eso, y se conocieron y pasaron tiempo juntos, diría que dos o tres veces, pero no tuvieron nada que ver conmigo".

Maxwell, de 63 años, aprovechó su declaración para poner en tela de juicio el suicidio de Epstein. "No creo que haya muerto por suicidio", declaró, sin dar entrar a especular sobre quién pudo ser el causante de su muerte o por qué.