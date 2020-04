Anabel Pantoja celebra su particular Feria de Abril

Al igual que otras festividades y celebraciones, la Feria de Abril, que debería de haber comenzado ayer, tampoco está teniendo lugar este año 2020 debido al coronavirus. Pero lejos de poder celebrarlo, los sevillanos se han montado su propia fiesta en casa, como es el caso de la ya influencer estrella de la cuarentena Anabel Pantoja.

La sobrina de la tonadillera se encuentra confinada en casa de su novio Omar Sánchez en Canarias, y aunque ha reconocido que este año no iba a ir a Sevilla a celebrar la Feria de Abril , tras suspenderse, le ha entrado la nostalgia y ha montado su propia caseta: “La Panto caseta”.

“No nos damos cuenta de lo que tenemos, hasta que no lo tenemos. Yo este año le decía al Negro que pasaba de feria y que me apetecía playa... Ahora pagaba lo que no tenía por estar ahí rodeada de los míos sudando cantando afónica y volviendo a casa con los tobillos hinchados y llenos de tierra ...Te quiero Sevilla”, escribía la tertuliana en Instagram.

Vestida de faralaes y con su particular caseta, ha organizado una “feria virtual” con sus seguidores. “Esto va por la gente que somos de Sevilla y estamos lejos, también por la gente que no es de Sevilla y le encanta la feria”, decía Anabel. En sus stories hemos podido ver cómo la colaboradora de ‘Sálvame’ y “el negro” han bailado y cantado sevillanas, han bebido manzanilla y han disfrutado de esta celebración junto a otros amigos como, por ejemplo, Susana Molina.

Una vez más, Anabel Pantoja ha demostrado su arte y su incansable humor en esta época tan complicada, animando la cuarentena de aquellos que, como ella, están echando de menos la Feria de Abril.