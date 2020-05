La emotiva despedida de Marta Obregón a Álex Lequio

View this post on Instagram

Con el corazon roto por lo injusto que es tu perdida hoy te he buscado en recuerdos y he encontrado que tenemos muy pocas fotos politicamente correctas para la matrix (instagram). La verdad es que no me sorprende y estoy tan orgullosa de ello! Las veo y me rio a caracajadas, lloro un poquito y me vuelvo a reir, porque no hay pena que me haga olvidar que cada momento de travesuras a tu lado ha sido una jodida aventura. No dejo de repetirme que la energia no se crea ni se destruye, se transforma. Y ahora estas en todos lados, en todos los corazones que aun inspiras en la batalla contra el Cancer. Siempre hay motivos por el que sonreir, quererse y sobre todo reirse de este absurdo viaje que llaman vida. Los recuerdos juntos son ahora lo que me queda de ti, cous cous... Y eso duele mucho y muy fuerte pero malditos buenos recuerdos me diste sandro. GRACIAS Love you to the moon and never back 💙 see you in Valhalla, bro #somoscosmos