La farsa de Isabel Pantoja con los autógrafos a sus fans: Diego Gómez tira de la manta

Diego Gómez es uno de los hombres que mejor conoce a Isabel Pantoja. Y es que estuvo saliendo con ella durante más de tres años. Desde entonces guardó silencio, aunque su testimonio vale oro. Él ha preferido marcar diferencia con el resto y ha optado por no hablar sobre los aspectos más íntimos de su romance, aunque desde el año pasado no ha dudado en sentarse a hablar con Telecinco sobre otros asuntos de la tonadillera y que él presenció.

Esto no le ha sentado nada bien a la cantante, que tras ver este lunes cómo se ex volvía a los medios para hablar de ella, terminó estallando. Le mandó un incendiario mensaje en directo a través de una colaboradora de ‘TardeAR’ en el que le llamaba “crápula”, entre otras lindezas. No le gustó que desvelase cómo se aprovechaba supuestamente de sus fans, entre donativos exigidos para hacer frente a sus deudas, regalos de incalculable valor, así como tareas domésticas gratis a cambio de estar un rato junto a su ídolo. Este martes vuelve a tirar de la manta y pone el foco en “la farsa de los autógrafos” de la artista sevillana.

El engaño de Isabel Pantoja a sus fans, según Diego Gómez

“Diego Gómez expone la relación de Isabel Pantoja con sus seguidores”, plantean desde ‘TardeAR’ un día más, tras el revuelo ocasionado este lunes con otros retazos de su entrevista pregrabada. Ahora, destaca cómo la artista habría engañado a sus incondicionales con sus ansiados autógrafos. Una firma que sus fans guardan como un tesoro irremplazable en un lugar privilegiado de sus hogares, pero que, al parecer, no firmó ella, sino su peluquero. “Imitaba la firma perfectamente y nadie se daba cuenta. Recuerdo cómo se partía de la risa”.

Al menos eso es lo que mantiene Diego Gómez ahora: “Leonardo era su peluquero y él terminaba muerto del montón de fotos que tenía que firmar. La mitad las firmaba ella y la otra mitad las firmaba Leonardo”, recuerda con una sonrisa en el rostro. Quiere subrayar lo “fieles y entregados” que son con la artista, no para destronarla a ella, sino para ensalzarles a ellos. Considera que sin su público un artista no lograría brillar y piensa que su expareja no ha cuidado demasiado bien a los suyos, pues le acusa de haberse aprovechado en ocasiones de su devoción hacia ella, pidiéndoles ayuda económica y favores en las tareas del hogar.

“Recuerdo que Agustín no cae bien a casi nadie y se le culpa de muchas cosas, pero al final, la decisión final es suya”, suelta Diego Gómez a modo de bomba, señalando al hermano de Isabel Pantoja. Ha tenido algún que otro encontronazo con personas fieles a la tonadillera, aunque ella siempre termina demostrándose inseparable de su hermano.