El miedo de Alejandra Rubio que impide que Terelu Campos ejerza como abuela

Terelu Camposestá de nuevo en Honduras dispuesta a revolucionar ‘Supervivientes’. Comenzó la aventura por sorpresa en calidad de participante, que no de concursante. La diferencia radicaba en que no luchaba por el premio final y tenía carta libre para salir de los Cayos Cochinos a su antojo, como así hizo tres semanas después de saltar del helicóptero. Ahora ha regresado con una misión, pero también con muchas ganas de hablar.

Entre otros asuntos, más allá de su supuesto affaire con Álvaro Muñoz Escassi que tanto está dando que hablar estos días, también ha puesto el foco en su nieto, el hijo recién nacido de Alejandra Rubio. Separarse del nuevo miembro del clan ha sido un reto añadido a su paso por el reality más extremo de la televisión, aunque parece tener más miedos con el pequeño que con lo que le depara en la isla desierta y sus famosos moradores. Un temor que se queda pequeño en comparación con el que tiene su hija cuando tiene el bebé en brazos.

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio en una imagen de archivo Gtres

Alejandra Rubio sufre al ver a su hijo en brazos de Terelu

Las horas muertas en la playa dan para mucho. Además de tratar de encontrar qué llevarse a la boca para no sucumbir a la inanición, disputas y estrategias para ganar, también hay tiempo para confesiones íntimas. Todos caen en la tentación de hablar sobre sus intimidades más allá del concurso y detalles sobre su familia. Terelu Campos no se ha quedado atrás, aunque quizá sus revelaciones sacan de quicio a su hija, dispuesta a mantener a su hijo con Carlo Costanzia alejado de la atención mediática. Al menos dentro de lo posible y obviando las exclusivas.

La presentadora ha confesado que Alejandra Rubio “se pone nerviosa cuando cojo al niño en brazos. Me dice que pesa, que pesa mucho y yo le respondo que puedo, de verdad. Si de verdad veo que no puedo, porque me duele y tal, pues lo voy a soltar. Pero sí, la pobre se preocupa porque el niño ya pesa mucho. Siempre me dice que no esté incómoda”, desvela Terelu Campos sobre el momento tierno de coger a su nieto, que está opacado por los miedos de la madre.

Carmen Borrego y Terelu Campos Gtres

Sobre todo esto ha opinado Carmen Borrego. En calidad de colaboradora de ‘Vamos a ver’ ha respondido a la cuestión de si su hermana ejerce de abuela o se ve impedida por su hija o las circunstancias. Es tajante al afirmar que “creo que más de lo que pensamos”. Y es que la hija menor de María Teresa Campos considera que Terelu Campos “nunca iba a ejercer y ahora ejerce un montón. Estoy encantada”, confiesa feliz. Borrego también se compara como abuela con su hermana y sentencia que “lo hacemos de distinta manera. Espero que con lo que digo no suba el pan, que cada vez que digo algo sube. Yo soy más de ir a recogerlo al cole, de llevármelo a casa a dormir. Ella es más de ratitos”, desvela. ¿Habrá polémica cuando vuelva la hermana y vea cómo ha quedado en esta comparativa? Toca esperar…