Antonio David: “Le pido a Rocío Carrasco que se reconcilie con sus hijos”

El sufrimiento de su hija en la isla, los reiterados ruegos a su madre, Rocío Carrasco, para llegar a una reconciliación, están removiendo la conciencia de Antonio David Flores, quien “olvida” sus desacuerdos con su ex mujer y le lanza un mensaje significativo: “Me sentiría muy feliz si mis hijos se reconciliaran con su madre. Apoyo la intención de mi hija de mantener un encuentro privado con ella si eso es lo que quiere. Me parece bien”.

El ex guardia civil quiere dejar claro que “no he criado a mis dos hijos desde el rencor a su madre. Nunca les hablo mal de ella. Y a ese primer paso de conciliación, tal y como ya ha expresado mi hija, podría seguir el reencuentro con David. Han sido muchos años de sufrimiento y sería beneficioso para todos aclarar la situación…”.

Soy amigo de Antonio David desde que asistí a su boda con la hija de Jurado en la finca Yerbabuena, entonces propiedad de José Ortega Cano, y a lo largo de los años hemos cultivado esta amistad en la distancia. El hoy colaborador de ‘Sálvame’ reside habitualmente en Málaga con su esposa Olga y sus tres hijos, el pequeño nacido de su feliz relación con la mujer que le ha devuelto la serenidad a su vida. “Olga es mi gran amor. La mujer de mi vida, un pilar fundamental en los buenos y en los malos momentos. La persona que ha inculcado a mis hijos grandes valores. Es maravillosa, todo bondad”.

Un camino difícil

Pero cuando le cuestiono si ha mejorado su situación económica prefiere no entrar en detalles. Tampoco acerca de su batalla judicial con Rocío Carrasco. Calla en aras de esa reconciliación que tanto anhela. Desde que Ro y Da se fueron a vivir con él, el camino no ha sido fácil. Y la solución podría no estar lejos. Pero la hija de “la más grande”, como se conoce popularmente a la recordada artista, no desvela si dará su brazo a torcer.

La conozco desde niña y llevo mucho tiempo mandándole mensajes de cariño y de ánimo, porque sé que el distanciamiento total con sus hijos le ha pasado factura psicológica. Pero ni en sus exclusivas a ‘¡Hola!’ habla de las rencillas familiares. Se lo guarda para ella, no lo comparte con nadie. En su fuero interno, Antonio David no entiende ese silencio. No pide que lo rompa en un medio de comunicación, sino que comprenda el dolor de su hija en común y se preste a esa cita tan emotiva como necesaria. Hoy recuerda con inmensa pena que “Ro ha llamado varias veces a su madre y no le ha cogido nunca el teléfono. Es duro ver sufrir a una hija al no encontrar respuesta al otro lado de la línea”.

Afán de lucha

Uno de los mayores apoyos y consuelos, aparte del de su familia lo encuentra Rocío Flores en su novio, al que Antonio David califica como “un chico extraordinario. Ha sido muy bien recibido en casa porque vemos que quiere a mi hija muchísimo. Estamos todos bastante contentos con esta relación”. La felicidad de Ro es una prioridad para su progenitor, claro. Y en ‘Supervivientes’ la ve como “una gran concursante que se lo merece todo por su humanidad, lo buena compañera que es y su afán de lucha en una situación tan dura. Es una ganadora. Me sorprendió la actitud negativa de Ana María Aldón con mi hija al principio del concurso, pero todo se fue arreglando según pasaba el tiempo. Aunque el sufrimiento en la isla es diario por las condiciones extremas que viven los participantes, veo que las dos están disfrutando y se merecen llegar a la final. Son dos grandes concursantes”.

No quiero echar más leña al fuego, pero es evidente que Ortega tuvo que llamar al orden a Ana María pidiéndole públicamente, durante una llamada a la isla, que se acercara más a la nieta de Jurado. A él tampoco le gustaba el trato que le estaba dando a la hija de Antonio David, con el que el torero sigue manteniendo una excelente relación.

El 1 de junio se cumplirán catorce años del fallecimiento de la artista. La familia, dividida, la recordará por separado. Su hija no mantiene contacto con el resto del núcleo familiar desde hace años y vive volcada en su marido Fidel Albiac. Quién sabe si en la inauguración del Museo Rocío Jurado se podrá ver a la familia junta de nuevo.

El regreso de un fervoroso tertuliano

Conocimos a Antonio David como aquel guardia civil que enamoró a Rocío Carrasco. El desamor hizo mella en la pareja y acabaron separándose, con las posteriores denuncias y procesos judiciales que sembraron de rencores aquella ruptura.

Hoy, Antonio tiene aparcado el uniforme en el baúl de los recuerdos y se ha transformado en uno de los rostros más populares y controvertidos de la televisión. Y el ardor que demuestra en sus intervenciones en ‘Sálvame’ le convierten en uno de los colaboradores más considerados por la productora del programa.