Jorge Javier Vázquez supera el ictus

Ha sido el propio Jorge quién ha aprovechado su blog en la revista Lecturas para dar la buena noticia a sus fans: tras el último examen médico, ha superado con éxito el ictus que sufrió en marzo del pasado año y podrá trabajar “lo que me de la gana”. Aunque todo “está en orden” según le ha comunicado su doctor, tendrá que someterse a otra revisión dentro de seis meses.

Han sido necesarias dos complicadas intervenciones en el cerebro y quince meses de recuperación, desde que el 16 de marzo de 2019, el presentador ingresara de urgencia en un hospital madrileño tras sentirse “indispuesto”. Lo que parecía un dolor de cabeza, era un ictus que ha obligado a Jorge a hacer un “parón” en su frenética actividad laboral. Aunque en el último año ha seguido presentando, tanto Sálvame Diario como los realities estrella de la cadena, Jorge se vio obligado a interrumpir su gira teatral, una actividad que le proporciona una enorme satisfacción personal y que podrá retomar este mismo verano.

Una noche con P. en el hospital

Como en todas las intervenciones a las que ha sido sometido desde que se le diagnosticó el aneurisma cerebral, Jorge ha pasado la noche ingresado en el Hospital de la Zarzuela de Madrid, acompañado de su ex pareja. En su blog Jorge dedica unas palabras a “P.”, el hombre con el que ha compartido sus éxitos y sus momentos más amargos y que, a pesar de la ruptura, sigue siendo una persona clave en su vida. De hecho, tras conocer su enfermedad, en la que Pedro ha estado al pie del cañón cuidándoles, decidió incluirle como beneficiario de su fortuna en su testamento.

“Como es con sedación y trajinan una arteria, tengo que pasar la noche en el hospital-comienza explicando el conductor de Supervivientes 2020- por prevención y P. se ofrece a estar conmigo. “Qué bueno es”, me dicen cuando lo cuento. “Yo también haría lo mismo por él”, respondo. No es ésta una prueba de lo bondadoso que es. Me demuestra más calidad humana con la paciencia que soporta mis peticiones: acércame el móvil, tráeme el ordenador..."

El presentador, feliz con la noticia, que le permitirá regresar a los escenarios.

"Me encanta venir de vez en cuando al hospital para pasar una noche-continúa Jorge. Tengo la sensación de que mi vida, que normalmente tiene un ritmo endiablado, se vuelve aquí un poco más lenta. Me permito el lujo de desconectar y no hacer nada. Como la sedación te deja medio somnoliento, intuyo que voy a pasar una noche estupenda. "

En su blog de Lecturas ha confirmado que ha superado el examen del ictus y que “todo está en orden”. Los médicos le han dicho “que trabaje lo que me dé la gana. Así que, por favor, que la gente deje de decirme que baje el ritmo porque hace más de un año estuve ‘malito’, palabra que detesto especialmente. Llamadme raro, pero para cuestiones médicas me suelo dejar guiar por lo que me digan los médicos.”