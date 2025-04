Gloria Camila habla del odio que le retiró de la tele y confiesa su mayor dolor

Sola, en el plató fundido a oscuro, Gloria Camila ve un vídeo que resume lo que atajará en ‘De viernes’, después de que se le haya levantado el veto en Telecinco. La que será nueva colaboradora de ‘TardeAR’ y ‘Fiesta’ echará el resto en el asador, pues tratará los temas más delicados de su vida. Así, el programa le presenta a su madre, Rocío Jurado, hablando de un instante precioso con sus niños al poco de llegar a casa.

También otro episodio, el de José Ortega Cano hablando de su entrada en prisión tras el accidente en el que murió un hombre y él dio positivo en el test de alcoholemia. Por otro lado está su hermano, que por culpa de sus adicciones lleva muchos años alejado del mundo interno en un centro. Por supuesto, no falta Rocío Carrasco, de quien también tiene intención de hablar.

Gloria Camila en una imagen de archivo Gtres

Gloria Camila confiesa qué es lo que más le duele

“Gloria Camila Ortega Mohedano, desde su llegada en el año 1999, forma parte de una de las sagas más famosas del panorama nacional. Su madre, la más grande, Rocío Mohedano Jurado. Su padre, el torero José Ortega Cano. Es hermana biológica de José Fernando Mohedano. Hermana por parte de madre de Rocío Carrasco. Sobrina de Gloria Mohedano, la que para ella ha sido como una segunda madre; y sobrina de Amador Mohedano y Rosa Benito”.

Otros miembros que han formado parte de su árbol genealógico ha sido Ana María Aldón, expareja de su padre, y Kiko Jiménez, el hombre que le robó el corazón y que, según sus palabras, el que más daño le ha hecho”. Se olvidan, por supuesto, de Antonio David Flores y sus sobrinos, Rocío Flores y David. También de Fidel Albiac. De todos los nombrados, ella dice que le será más difícil hablar de sus padres, “porque se tocan cosas que todavía duelen”.

Así tocó fondo y luchó por su salud mental

Gloria Camila decide apartarse del foco mediático el 19 de octubre de 2022 por problemas de salud mental. Ahora ha decido regresar. Lo hace más segura de sí misma y reconociendo qué es lo que más le ha dolido de lo escuchado este tiempo: “Lo que más me ha dolido es lo que dicen sobre mi familia en el sentido de padre y madre: la relación de mis padres, el cariño hacia nosotros, la llegada nuestra, un poco el tema de la adopción y poner en duda el amor hacia nosotros”. Santi Acosta acelera y le pregunta directamente sobre su hermana Rocío Carrasco: “Con ella no tengo relación. También evidentemente han sido años de dolor y aceptación, pero bueno, ya llegados a este punto…”, dice incómoda revolviéndose en su asiento.

Gloria Camila decidió apartarse de los medios porque la relación de su padre con Ana María Aldón estaba haciendo aguas. Su labor como colaboradora le hacía hablar de lo que le incomodaba. También “el documental y etcétera”, como son los ataques de su ex, Kiko Jiménez, una piedra en su camino que se unió a una presión mediática que le sobrepasó: “Llegó un momento que todo fue rebosando y al final exploté y no podía más”. De hecho, dice que tenía un contrato firmado para un nuevo proyecto con la cadena, pero prefirió centrarse en su salud mental y aparcar el trabajo público por un tempo de dos años y medio.

“Yo venía de sesiones de una psicóloga, pensaba que estaba preparada para continuar, pero es verdad que mi ansiedad me superaba. Esa impulsividad me acarreaba cosas, tengo que intentar tomarme las cosas con más tranquilidad. Yo era muy dada a meterme en cualquier batalla, pero luego, gracias a las sesiones, aprendo a tranquilizarme, a gestionar bien mis emociones. Todo me afecta demasiado, tanto para bien como para mal. Decidí que me tenía que apartar y así fue”, confiesa la hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado.

Y es que Gloria Camila se ha visto expuesta no solo a mucha presión mediática por lo que sucedía en su familia, también una oleada de odio contra ella. Convivía a diario con mensajes muy desagradables que le llegaban por diversos frentes, especialmente de las redes sociales. El odio le anclaba: “La gente suele tirar mucho por el tema de la adopción. Hoy por hoy sigue siendo igual. No eres hija biológica”, sentencia como resumen a los ataques, que también hacen referencia a su país de procedencia o el color de su piel. Tristemente ha tenido que acostumbrarse a ello, pero no deja de ser difícil gestionar estas emociones.