Justin Bieber emite dos comunicados y se compara con Lady Di tras la polémica

Justin Bieber ha estado estos últimos meses en el ojo del huracán, protagonizando numerosas polémicas. Tantas que han preocupado mucho a sus seguidores, pero también a su entorno, como así se ha ido publicado periódicamente cuando surgía un nuevo escándalo. Sus problemas han sido de diversa índole, que van desde rumores de crisis matrimonial al dejar de seguir incluso a su mujer en redes sociales. También aquellos relacionado con Sean Diddy Combs, de quien le consideran presunta víctima.

Pero la última ha sido la que ha protagonizado durante el Festival de Coachella, al que acudió no para subirse al escenario, sino para disfrutar del espectáculo con sus amigos como unos jóvenes más. Pero de esos que andan echando humo con olor a marihuana, sin importarles que son famosos y las imágenes se viralizarán. Más aún cuando el mundo se preocupa por el estado del cantante, que presentaba un control errático de su propio cuerpo. Ante tal polémica, se ha visto obligado a pronunciarse.

El comunicado de Justin Bieber tras las imágenes de la polémica

El cantante ha querido emitir un comunicado para hacer frente a todas sus polémicas, días después de la última en Coachella, además de sus enfrentamientos con la prensa. Reproducimos íntegramente su comunicado a continuación:

"Todo el mundo me dice que me mudé de Los Ángeles ¿Crees que me van a intimidar para que me vaya de donde más se necesita mi influencia? ¿Cómo podemos hacer un cambio si huimos de la oscuridad? Yo también me he visto atrapado en la naturaleza transaccional de Hollywood.

Yo también me vi atrapado en la naturaleza tan interesada de Hollywood. Es algo que da vergüenza, pero dicho esto... Como adulto, con una esposa y un hijo, no quiero tener nada que ver con eso. Lo único que deseo es sumergirme en la cultura, aprender de todos y con todos. Y ser un defensor y promotor del AMOR Y LA IGUALDAD”.

El segundo comunicado de Justin Bieber

El artista no se quedó satisfecho con su primera nota y quiso lanzar un segundo comunicado de prensa. Esta vez para dejar evidencia de que es víctima de una presión mediática desmedida que le impide llevar una vida con normalidad. Se pone incluso en la piel de la princesa Diana de Gales, pues teme correr su misma suerte. Reproducimos igualmente el comunicado de manera íntegra:

"Creo que Dios es mi león. Mi líder fuerte, capaz de luchar por mí en mi nombre. Creo que donde yo estoy, él está. Actualmente, le pido que me ayude dándome paciencia porque puede ser muy difícil no arrancarles la cabeza a estos malditos tipos. A través del caos, de alguna manera, Dios siempre me trae de vuelta. Hoy me perdono a mí mismo por mi propio egoísmo, y perdono a los que buscan usarme simplemente porque quieren aprovecharse de mí, o porque sus celos les hace querer hacerme sentir pequeño. No importa como lo veas, me están golpeando desde todos los ángulos. Y no soy una víctima.

Me mudé a Los Ángeles sabiendo que es una mierda. Pero podemos cambiarlo, ¿o vamos a dejar que estas personas sigan como una mierda sin poder cambiar las leyes ni nada ¿Hay gente que ha tenido que morir a causa de esta mierda? La princesa Diana es el primer ejemplo que me viene a la mente. Tenemos que hacerlo mejor, por favor, ¿podemos hacer un cambio?".