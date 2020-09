Concha Piquer anticipó la muerte de su hija Coral

Ayer el programa de “Lazos de sangre” rindió homenaje a Concha Piquer. Allí, su nieta Concha Romero desveló algunos detalles relacionados con la familia. entre ellos el fallecimiento de su hermana Coral. Un momento con cuyo recuerdo se emocionó: “Me sigo emocionando. Fue una pesadilla interminable porque esa herida siempre estará ahí”, reconoció afectada.

Coral falleció a los 19 años a causa de un accidente de tráfico. “Mi madre le advirtió a mi hermana que no se fuera a Estados Unidos porque si lo hacía no volvería”, confesó Concha Romero. Además, ha explicado que a ella llegó a decirle que su hermana no volvería a cantar. “Presentía lo que iba a ocurrir. Yo me enfadé con ella. Pensaba que estaba loca”.

La nieta de Concha Piquer ha reconocido que vivió muy buenos momentos con su hermana, ala que recuerda on un gran sentido del humor. “Me moría de la risa con ella. Era muy bohemia y hacía lo que le daba la gana”, ha recordado.