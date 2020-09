Esther Doña ya tiene Instagram

View this post on Instagram

¡Hola a todos! Como sabéis, mi vida ha cambiado mucho en los últimos meses. Os hablo de ello en la revista @holacom y lo haré el lunes en @lahoratve en mi primera entrevista en televisión. Son muchos los proyectos ilusionantes que se avecinan y los quiero compartir con vosotros. ¡Espero manejarme en esto de las redes sociales!