El cantante Rasel, de "Tu cara me suena", muy preocupado por la salud de su hija Blanca: "Lleva seis meses esperando una cita"

Rasel, conocido no solo por su carrera como cantante sino por su paso por programas de televisión como “Tu cara me suena” o “Supervivientes”, formato que abandonó antes de comenzar el concurso, acaba de compartir un preocupante mensaje en redes sociales. Junto a su mujer, Esther Díaz, tiene tres hijos: el pequeño Enzo, Leo y la mayor, Blanca, que por lo visto no atraviesa su mejor momento en lo que a salud se refiere.

La joven de 22 años presenta molestias en el sistema digestivo desde hace tiempo, una situación que la ha llevado a necesitar atención médica en varias ocasiones en los últimos meses. La última, este mismo lunes, tal y como su padre ha denunciado a través de su cuenta oficial de Instagram.

Rasel se ha mostrado muy enfadado por el funcionamiento del sistema público de salud y por las inacabables listas de espera. Al parecer, su hija lleva más de medio año esperando que la atienda un especialista.

El cantante Rasel Gtres

“¿Dónde van a parar nuestros impuestos? A Sanidad os aseguro que no. Esto es una vergüenza”, comienza diciendo desde la sala de urgencias del hospital, mientras una dolorida Blanca aguarda su turno en una silla de ruedas. “Mi hija lleva esperando más de seis meses una cita con el médico digestivo, pero nada. Aquí estamos un día más, viendo cómo se ríen de nosotros en nuestras caras”, ha añadido, visiblemente enfadado.

Como cualquier padre y su hija, Rasel y Blanca están muy unidos. Además, ella también ha mostrado interés en la música y parecía dispuesta a seguir los pasos de su padre sobre los escenarios. De hecho, en 2016 participó en el programa de Canal Sur “Fenómeno fan”, donde demostró su talento como cantante. Además, en 2020, también se atrevió a interpretar una canción con su padre en el escenario del programa “Tu cara me suena”, provocando una gran ovación y aplauso del público.

Para Rasel, Blanca es “el amor de vida” y siempre que tiene ocasión aprovecha para gritar a los cuatro vientos “el orgullo que siento al ver la mujer en la que te has convertido”. Pese a la proyección pública de su padre, la joven prefiere ser más discreta y ni siquiera cuenta con perfiles en redes sociales, desmarcándose así de la trayectoria mediática del artista.