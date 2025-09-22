El dolor de Anabel Pantoja tras separarse de su hija Alma: "Lloradita con nudo en la garganta"

Anabel Pantoja se encuentra inmersa en su nuevo reto profesional de televisión, motivo por el que se ha tenido que mudar temporalmente a Madrid. La influencer ha vuelto por la puerta grande a la pequeña pantalla como concursante de la segunda edición de "Bailando con las estrella", el nuevo programa de baile de Telecinco.

Nueva etapa en Madrid

Para este reto profesional, Anabel Pantoja se ha mudado de manera temporal a Madrid con su hija Alma para poder ensayar diariamente con su bailarín el reto semanal. Volcada en este proyecto, la influencer cuenta con la ayuda de los suyos para poder compaginar sus ensayos y su conciliación familiar.

Esta semana, su hija Alma se ha ido a Córdoba unos días con su padre, David Rodríguez, y la influencer va a estar separada de su hija cuatro días. Tras su marcha, la sobrina de Isabel Pantoja se ha sincerado con todos sus seguidores.

"Lloradita con nudo en la garganta porque pensaba que lo llevaría genial pero no. Mi sirena se ha ido a Córdoba 4 días y al ver el pisito, sin sus ruidos, sin su olor, sin sus llantos, sus risas, sus rutinas...Todo en silencio. Es acojonante como se echa de menos", ha expresado Anabel Pantoja en un story de Instagram.

Ilusionada con su proyecto

Anabel Pantoja se encuentra de lo más ilusionada con esta nueva etapa en televisión. La influencer ha vuelto a la pequeña pantalla después de un largo tiempo alejada de los focos tras haber tomado la decisión de dejar su trabajo de colaboradora de la crónica social. Para la sobrina de la tonadillera, esta oferta ha sido un regalo.

"Después de un parón, empiezo un proyecto de los que me ilusionan, motivan y me hacen sentirme una mujer, hija y madre empoderada. Quiero que se sientan orgullosos de mí. Voy a poner todo lo que pueda y más para aprender de estos profesionales, que es un lujo tener al lado. Espero que me apoyéis cada semana y os pueda entretener todos estos sábados de temporada", declaraba Anabel a principios del mes de septiembre.