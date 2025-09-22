La nueva vida de Ortega Cano con su nieta Rocío en Madrid: "Estamos muy contentos"

Ortega Cano ha reaparecido este fin de semana ante las cámaras durante el concierto de Pimpinela en Madrid junto a su hermana Mari Carmen y su cuñado Aniceto. Allí, el torero ha atendido a los medios de comunicación y se ha sincerado sobre su nueva etapa viviendo con su nieta María del Rocío. Tras la muerte de Michu en julio de este año, la menor se ha instalado con su familia paterna en la capital.

Nueva etapa en Madrid

Muy emocionado por esta nueva etapa con su nieta María del Rocío en Madrid, el diestro se ha sincerado ante las cámaras. "Estamos muy contentos, ahí Gloria está muy tranquila porque le preocupaba mucho lo de la niña. Y ahora pues está muy bien, la niña está disfrutando mucho en su colegio y bueno, muy bien todo", ha desvelado Ortega Cano, explicando que "estoy muy bien, muy tranquilo y muy feliz. Estamos muy contentos con la niña y deseando ver a Gloria".

El torero no ha dudado en deshacerse en halagos hacia Gloria Camila y apoyar públicamente a su hija por su concurso en "Supervivientes All Stars". "La echamos de menos, pero bueno, está ahí cumpliendo. La estamos siguiendo y estamos muy contentos. Yo siempre he creído que ella es una mujer, una chica muy valiente, ¿no? Y ese tipo de cosas, pues yo creo que las está haciendo muy bien", ha declarado sobre la joven, afirmando que "la veo como ganadora".

Sus palabras hacia Ana María Aldón

Ortega Cano también ha tenido unas bonitas palabras hacia Ana María Aldón, su exmujer, después de que la diseñadora asegurara en el programa "¡Fiesta!" que es un buen padre y que mantienen una buena relación por su hijo en común, el pequeño José María. "Yo encantado de estar con mi niño y Ana María, pues hombre, yo la trato muy bien. Gracias", ha finalizado el diestro.