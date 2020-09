‘La Isla de las Tentaciones’: Así es Marta Peñate, la concursante más polémica del reality

View this post on Instagram

Y me preguntaron si estaba loca, y yo respondí que no, pero en el fondo todo el mundo sabía que sí. Y sí, reconozco que soy una loca, una loca llena de vida, una de esas locas a las que le preguntas ‘¿me atrevo a hacer esto?’ Y te dice que SÍ, que más vale arrepentirse de lo que has hecho que arrepentirse de no haberlo hecho. Me ofrecieron ser participante de la Isla de las tentaciones en medio del confinamiento, con mi abuelo (mi pilar en la vida) recién fallecido, con un batiburrillo de sentimientos dentro de mí, con un futuro incierto, ¿y qué quieren que les diga? Que NO me arrepiento, que los años de vida no son los que duraste en este mundo, sino lo que disfrutaste de este mundo. Leeré vuestras críticas e intentaré aprender de aquellas que sean sensatas, y aborreceré aquellas que juzgan sin saber y que son dañinas. Que agradeceré cualquier apoyo que me encuentre, porque aunque no lo creáis soy muy agradecida. Les espero en mi nueva aventura como participante en la @islatentaciones que no sé cuándo empezará, pero me huelo que pronto. Gracias a todos a los que me apoyáis, y también a aquellos que me dais críticas constructivas. Marta❤️.