‘La Isla de las Tentaciones’: Elisa García, la “chihuahua” que amenaza la relación de Lester y Marta

El primer encontronazo de esta nueva edición de ‘La Isla de las Tentaciones’ lo protagonizó Marta Peñate y la “tentadora” Elisa García. Tras encenderse los focos y conocerse las parejas con los solteros y solteras de este programa, ambas se enzarzaron en una discusión por un comentario de Elisa. “A mí ya de primeras una mujer que viene a quitarle el novio a otra chica me demuestra los escasos valores que tiene”, le recriminaba Marta mientras la soltera le ponía el collar a su chico, Lester, con quien lleva once años: “Como supuestamente no tengo nada que hacer, voy a comenzar por conocer a tu novio”. Una actitud por la que Marta le apodó despectivamente como “la chihuahua”.

Pero, ¿quién es Elisa García y por qué amenaza la relación de Lester y Marta?

Elisa nació en 2001 en Polanco (Cantabria) y es una de las tentadoras más jóvenes de la edición. Aunque siempre quiso ser bombera y oposita para ello, estudió un módulo de Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación. A sus 19 años, trabaja como modelo y en 2019 representó a su región en el certamen de Miss World.

En esta nueva aventura televisiva, Elisa cuenta con un padrino de excepción, ya que su tío es Iván Madrazo, el ganador de ‘Gran Hermano 10’; quien seguro le ha aconsejado bien en su paso por el reality.

Además, la joven cuenta con más de 36.000 seguidores en Instagram, la red social en la que muestra toda su belleza y sus posados más espectaculares. ¿Conseguirá la cántabra conquistar a Lester?