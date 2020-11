‘La Casa Fuerte’: Isa Pantoja podrá visitar Cantora para ver a su madre

Isa Pantoja y Asraf siguen participando en ‘La Casa Fuerte′ mientras continúan los desencuentros entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera. La dirección del reality de Telecinco informó ayer a Chabelita que le permitirá visitar Cantora dada la guerra familiar que mantienen su madre y su hermano.

La organización le hizo llegar un telegrama en el que le informaba sobre la posibilidad de ir a visitar a Isabel Pantoja durante el fin de semana: “Sabemos que la situación fuera te tiene muy preocupada. La organización te permite salir durante el fin de semana para poder estar en tu casa con tu madre. Podrás salir mañana mismo, buen viaje”, decía el comunicado.

🧨 ¡Isa Pantoja se queda en SHOCK al saber que tiene la oportunidad de ir a Cantora para ver a su madre y a su hermano! 🧨https://t.co/iLEIKdLxkt #LaCasaFuerte10 pic.twitter.com/qF0ta9s11Y — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) November 27, 2020

Isa Pantoja se mostró incrédula ante la situación: “Pero, ¿de verdad?”, preguntó con cara de extrañeza. Jorge Javier Vázquez le dijo que no le contara su decisión, que la meditara pero que el domingo debía estar de vuelta para la siguiente gala de ‘La Casa Fuerte′.

Ella confesó que le daba miedo la posible visita a Cantora: “Mi corazón me dice que a lo mejor a mi madre le hace falta un abrazo y mi cabeza me dice que tengo que estar aquí y centrarme en el concurso. Es complicado”, afirmó.

Kiko Rivera le manda un mensaje a Isa Pantoja

Jorge Javier leyó un mensaje que le había enviado Kiko Rivera dirigido a su hermana: “Dile a mi hermana que yo estaré en su boda. Por nada del mundo me la perdería”. Este mensaje que alegró a Isa Pantoja: “Muchas gracias por decírmelo porque estoy preocupada por él, por cómo estará y todo. Pero que él te haya mandado ese mensaje y se haya preocupado por decirme algo, con toda la que está cayendo, se lo agradezco desde aquí”, afirmó.

“Kiko, espero que, cuando salga de aquí, podamos hablar y me cuentes un poco todo. Yo no soy de meterme en cosas de mamá y tú, pero sí que esta vez me gustaría, porque soy tu hermana y quiero escucharte, entenderte y ayudarte en lo que pueda o necesites”, le contestó.