Nuria Marín: "Celebro el cumple de Princesa Leonor como si fuera el de un familiar"

Lleva años ligada a la pequeña pantalla como rostro de algunos de los programas de crónica social más recordados. Nuria Marín es una cara conocida para los espectadores más leales al “salseo”, aunque en este momento es más frecuente encontrarla en redes sociales que en televisión. Ahora, presenta su propio pódcast de la mano de Podimo, “Reales y revueltos”, en el que aborda en clave de humor -y con un poco de crítica- la última hora sobre la realeza patria e internacional.

¿De dónde le viene la fascinación por la monarquía?

Porque mi madre siempre ha sido muy lectora, y leía muchas biografías históricas, sobre todo biografías de reinas y princesas, que luego caían en mis manos. Soy de un pueblo muy pequeño en el que no había una librería, así que me leía lo que leía mi madre. Con 11 años ya había leído la biografía de Catalina de Aragón, de Isabel la Católica, de Ana Bolena… Me llamaba mucho la atención porque tenía este punto novelesco, esa parte trágica y política que te hace un retrato de la sociedad de la época. Se aprende lo que era el machismo institucional, que ha existido siempre, y en esa época era todavía peor. Esa presión sobre la mujer de que hay que tener herederos y que sean varones. Si no, era culpa de la mujer, y eso justificaba cosas muy crueles.

No se muerde la lengua a la hora de hablar de nuestra Familia Real. ¿Ha recibido alguna vez un toque de atención?

Nunca he tenido ningún toque por parte de Casa Real pero sí que algunas cabeceras que son muy pro Corona han desmentido cosas que yo he contado en mis redes y que tenía muy bien atadas. Yo no digo las cosas si no las tengo confirmadas, y aunque no sea un tirón de orejas hacia mí directamente, que desmientan a un periodista es lo peor que pueden hacernos.

¿Qué le parece la Monarquía?

No quiero cargarme la institución porque soy republicana pero “corona friendly”. A mí me encanta el salseo real, aunque no casa con mi ideología, pero me encanta que estén ahí porque me da muchísimo contenido. Tengo un conflicto interno. No me molestan pero que sepan que voy a ser analítica, crítica y voy a expresar mi punto de vista. Les tengo mucho cariño porque hablo mucho de ellos. Para mí, cuando es el cumpleaños de la Princesa Leonor, lo celebro como si fuera el cumpleaños de alguien de mi familia.

Nuria Marín Cedida

¿Ha coincidido alguna vez con alguien de la Familia Real?

Sí, con todos: los Reyes Felipe y Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, el año pasado en los premios de la Fundación Princesa de Girona. Solo pude hablar con la Reina muy poco tiempo porque había muchísima gente y todo el mundo les quiere saludar. Me impactó mucho el fuerte equipo de seguridad que les acompaña cuando están los cuatro.

¿Le dijo algo la Reina? Ella reconoce a muchos compañeros de profesión.

No me dijo nada directo, pero me miraba y movía los ojos muy rápido. Yo creo que me estaba escaneando (risas). Fue muy amable, me dio la mano muy fuerte, tiene muchísima fuerza en las manos. Yo me compré un vestido expresamente para ese día, quería que la Reina estuviera muy orgullosa, que viera el esfuerzo que había hecho porque me viera bien y guapa.

Tal y como está cambiando el panorama televisivo, ¿son sus redes sociales su plan B?

Absolutamente. Mis redes sociales las concibo como otro medio de comunicación, donde la gente puede entrar y encontrar vídeos, a veces de actualidad, pero también que les sirven para informarse, para formarse una opinión o para entretenerse. Aplico la misma metodología de trabajo que he usado en la tele toda la vida en mis redes sociales.

¿Y se gana más dinero con las redes o con la tele?

Cuando llegué a la tele ya no se pagaban los dinerales que se pagaban antes, y en mi caso gano más dinero en las redes. Depende del trabajo que tengas en la tele. Si estás presentando un programa diario, puedes facturar mucho, pero en redes puedes ganar más dinero y quizá no te requiere trabajar tantas horas. Además, te da libertad para combinar con otros proyectos. A mí me gusta es combinar las dos cosas, porque me encanta estar en la tele, me encanta estar en las redes y me encanta tener mi pódcast. Quiero pensar que las redes y los pódcast son los nuevos medios de comunicación.

¿Tiene algún proyecto televisivo tras el final de “La familia de la tele”?

Yo estoy en TV3, en “Està passant”, que es un programa de actualidad en clave de humor, porque me encanta el humor y lo he utilizado en todo lo que hago, y tengo alguna cosa que de cara a septiembre ya os enteraréis.

¿Cómo recuerda los últimos días de “La familia de la tele”?

Cuando te dedicas a esto, te lo ves venir: “esto no va a durar mucho”. Además, los datos están ahí y son impepinables. No hay debate. No llegamos a la audiencia a la que esperábamos llegar y era obvio que el programa iba a ser cancelado. Nos hubiese venido muy bien que pasase algo gordo a nivel de actualidad, que hubiese algo potente. Los tiempos del corazón han cambiado, ya no hay tantos personajes, pero sí, nos lo veíamos venir. Ahora toca mirar al futuro y hacia adelante, como los de Alicante.

Es de los pocos rostros que ha trabajado en “Sálvame” y ha mantenido su vida privada fuera del foco, ¿cómo lo hace?

Si tú quieres mantener tu vida al margen, la mantienes al margen. Yo sé que si compartiese más cosas de mi vida, de mi novio, de las crisis de pareja, una boda y todo eso, ganaría más seguidores. Pero puedo decir con la cabeza muy alta que estoy donde estoy sin haber tenido nunca un novio famoso ni haber tenido nunca que mostrar mi vida privada. Es por mi trabajo y punto. Además, no creo que mi vida privada le pueda interesar a nadie.