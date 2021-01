Los sábados de Lomana: Ayuso, la nueva soltera de oro

Ayer me he desperté con la noticia «chascarrillo» de que Isabel Díaz Ayuso, nuestra presidenta de la Comunidad de Madrid, había terminado la relación sentimental con su novio de muchos años, Jairo Alonso. ¿Creen Vds que me extrañó? Pues no, me pareció bastante normal dadas las circunstancias.

Esa relación término por mutuo acuerdo hace dos meses pero nadie se había enterado. Isabel tiene una vida de vértigo desde que llegó a presidir la Comunidad de Madrid, tan de vértigo que nadie se había enterado de la ruptura hasta ahora. Cuando una mujer tiene poder, responsabilidad, muchas decisiones que tomar en su vida, está tan llena que el tiempo que te queda lo quieres para ti. Necesitas a tu lado un hombre con enorme personalidad al que admirar y con el que poder compartir tu mundo y tu vida, pero siempre desde la independencia y la libertad.

Isabel llevaba tiempo con Jairo, eran amigos desde jovencillos, se conocieron en los veranos ya que veraneaban en el mismo pueblo Sotillo de La Adrada y una gran amistad se formalizó en relación sentimental.

Isabel Díaz Ayuso durante la jornada de reflexión que pasa con su pareja Jairo Alonso en la Plaza de Chamberí

Jairo Alonso es peluquero y estilista, de una gran discreción, tanta que muy poco se sabe de él. Siempre fue un gran apoyo para Isabel en su carrera política, Han dejado hace dos meses su relación y ya no viven juntos en su vivienda del barrio de Chamberí, pero es muy probable que volvamos a verlos de vez en cuando como amigos que se quieren y que necesitan de la ternura y la confianza que te ofrece alguien que te conoce bien.

Como la misma Isabel reconoce no es fácil compartir conversaciones e inquietudes políticas, problemas del día a día con una persona que vive en este momento en un mundo tan lejano al tuyo. Es el desgaste, ¿de qué vas a hablar? ¿Del último corte de pelo de moda? No es fácil cuando en tu cabeza tienes la responsabilidad de una Comunidad que ya de por sí no es fácil y mucho menos con las circunstancias tan adversas que se han ido sucediendo en Madrid, primero con la pandemia que seguimos sufriendo y ahora también con el desastre dejado por la nieve. El momento Covid y el confinamiento fue durísimo. Isabel, sola en un hotel, contagiada y desde allí planificando un tremendo caos y un dolor difícil de gestionar. Ahora la gran nevada. Yo imagino que te verás en la tesitura de decir a tu pareja: «No tengo tiempo para quererte».

Las parejas evolucionan de forma muy distinta y en esta es evidente que así ha sido. Y no hay mucho más. Podemos llamarlo desgaste, aburrimiento o como ustedes quieran pero es una realidad muy habitual en muchas parejas.

Ahora tenemos un alcalde y una presidenta de la Comunidad de Madrid jóvenes y solteros, ¿y si nos ponemos a fabular y contemplamos un «Love story» con ellos? Sería muy bonito y divertido. También interesante como experimento sociológico.

Margaret Thatcher

Siempre recuerdo a la primer ministra del Reino Unido Margaret Thatcher, una mujer admirable con una pareja que siempre me impresionó. Estaba en la sombra pero era su mejor consejero, su apoyo, la persona en la que podía confiar, el hombre que le hacia tomar tierra cuando ella a pesar de su pragmatismo se perdía.

Isabel necesita ahora a su lado a un hombre muy especial o quizá anhela su libertad e independencia para cumplir sus obligaciones políticas sin nada que la distraiga.

Tenemos una nueva soltera de oro en nuestro país... Una mujer diez que defiende como nadie sus convicciones y aquello en lo que cree firmemente.