Mayka bromea sobre su infidelidad a Pablo en ‘La Resistencia’

Anoche visitó Dani Rovira el programa de Movistar+ ‘La Resistencia’. Y aunque su entrevista fue una de las más aplaudidas y cómicas de la temporada, hubo una persona del público que logró eclipsar al invitado e incluso al mismísimo David Broncano. Entre el patio de butacas se encontraba otro rostro conocido: la ex concursante de ‘La Isla de las Tentaciones’, Mayka Rivera.

Rovira acudió a presentar su obra Odio y a hablar de La noche D, pero en un momento de la noche, Broncano se dirigió al público tras percatarse de que entre los espectadores estaba la murciana. La ex pareja de Pablo, sorprendida, bromeó sobre su infidelidad en el reality, ante la atónita mirada del cómico, que ni siquiera sabía qué era ‘La Isla de las Tentaciones’. “La soltaron con su novio en una isla y había 10 muchachas y 10 muchachos, intuyo que atractivos, caníbales, y tenía que ver si aguantaba sin enrollarse con alguno de los 10”, le explicó.

Mayka trató de explicar que su ex pareja no le había sido infiel en el programa y que habían acudido allí para “poner a prueba su relación, a ver si merece la pena seguirla”. Fue ahí cuando Dani Rovira y David Broncano comenzaron un monólogo de lo más divertido: “Buena idea, está de puta madre. No os alquiláis un pisito juntos para probar. O sea, de 0 a 100”, “Vamos a dar un paseo por el Retiro o si quieres me pongo a jugar al futbolín delante de dos hombres desnudos”, “Podíais haber hecho un test de estos de compatibilidad de las revistas”...

Incluso mostraron una foto de Pablo, la ex pareja de la murciana al que le fue infiel dentro del reality. “Se ha puesto pelo ahora”, dijo divertida Mayka. La murciana, por su parte, les animó a ambos a presentarse en la próxima edición como “tentadores”.