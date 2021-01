Pablo, de ‘La Isla de las Tentaciones 2’, muestra el resultado de su implante capilar

Pablo Moya, concursante de ‘La Isla de las Tentaciones 2′ y ex pareja de Mayka Rivera, decidió someterse el pasado mes de noviembre a un injerto capilar para poner fin a su alopecia porque quería sentirse más cómodo yendo rapado, “pero con cantidad de pelo”.

Al igual que sus compañeros de reality, ha participado en unos vídeos para el canal de Telecinco, mtmad, en los que ha hablado de su relación con Mayka y con Tom y, por su puesto, de su implante de pelo. Desde que inició este proceso, en todas sus fotos de Instagram aparece con una gorra, sin dejar ver el resultado. Sin embargo, en estos vídeos ha decidido quitársela y mostrar cuál es su aspecto.

Pablo ha explicado que empezó a perder el cabello a los 22 años: “Empecé a tener clareo y falta de densidad. A mí al principio me creaba un complejo flipante, siempre intentaba disimularlo. A los dos años ya tenía bastante pérdida y a los 23 o 24 años empecé a raparme”, explica.

A esto añade que, con el paso de los meses, se acomodó a su nuevo look. “No me veía mal, pero ponerme pelo lo tenía pensado desde hace bastante tiempo”. Pablo cuenta que la operación no le dolió, “porque no es una operación que duela”, aunque sí es larga: “la operación duró entre seis y ocho horas, es bastante pesada”.

Tras la operación, explica que estuvo uno o dos días de reposo y después ya volvió a casa: “A mí, en concreto, me quitaron 3.440 folículos y está tan bien hecho que no se nota que me han quitado ni un pelo de la parte de atrás de la cabeza”. Por último, reconoce que el postoperatorio “es lo más pesado”, pero confiesa que está contento con el resultado y que se siente con más confianza en si mismo.

Tras contar todo su proceso, se quitó la gorra para mostrar el resultado dos meses después de la operación: “Hay bastante cantidad, ya lo podéis ver, puedo coger el pelo con las manos. No es un pelo muy denso todavía pero me cambia toda la cara”.

Pablo Moya muestra el resultado de su implante capilar