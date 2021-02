‘La Isla de las Tentaciones’: “Trío” en la cama de Lola

Esta noche de “las tentaciones” ha comenzado cargadita de emociones. Por fin hemos podido ver cómo termina la segunda hoguera de las chicas: Lola se da de bruces con la realidad y ve como Diego “desprecia” su relación en Villa Playa mientras cae en la tentación de la soltera Carla. Es por ello que deciden utilizar el collar del veto contra esta tentadora. “Que se joda”, dice la de León entre lágrimas.

Lola, entre lágrimas, en la segunda hoguera de 'La Isla de las Tentaciones'

La concursante en un principio se había dejado llevar con el tentador Simone, pero de un momento a otro ha cambiado de opinión y tras las dolorosas imágenes de su chico en la hoguera, decide priorizar su relación con Diego. “Me he dado cuenta de que estoy enamorada de mi pareja”, le ha transmitido Lola al italiano que no sabido reaccionar bien a la distancia que le ha pedido. Incluso su cita ha terminado en una acalorada discusión que, parece, poner el broche final a este “relación”. Mientras, Diego, aprovecha el juego del hielo para besarse con otra de las tentadoras y avanzar un paso más.

Lola y Simone discuten en su cita de 'La Isla de las Tentaciones'

Después del anterior programa en el que descubrió la doble infidelidad de su novio, Lucía se muestra como un alma en pena por Villa Montaña; pero da por terminada su relación con Manuel y se decide a comenzar de nuevo en el programa. Tanto es así que incluso se atreve a besarse en la boca con Carlos, su tentador favorito. Por su parte “Manué” se ha olvidado por completo de su chica y vive una relación paralela con Fiama. “Prefiero arrepentirme de algo que he hecho a algo que no he hecho”, dice el gaditano.

El momento álgido y más esperado de la noche, sin duda, el “trío” en la cama de Lola. La pareja de Diego, Lucía y el tentador Carlos decidieron dormir juntos. La noche, que prometía ser de lo más inocente se tornó en una velada “picante” entre Carlos y Lola. Un inesperadísimo momento que incluso sorprendió a Lucía, que no podía dar crédito de lo que estaba sucediendo entre su tentador favorito y su compañera de programa. Ellos mismos reconocieron haber hecho “cosas” debajo de las sábanas mientras la gaditana dormía plácidamente.