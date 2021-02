Manuel no se arrepiente de serle infiel con dos chicas a Lucía en ‘La Isla de las Tentaciones’

Anoche hubo debate de ‘La Isla de las Tentaciones’ en Telecinco y se emitieron unas imágenes inéditas en las que Sandra Barneda entregó a Manuel unas joyas suyas que tenía Lucía, su pareja, en Villa Montaña mientras concursaban en el reality y que lanzó a la hoguera tras ver las infidelidades de este. Cabe destacar que, aunque el gaditano ahora está centrado en su romance con Fiama, en una misma noche se besó con ella y con Stefany.

La presentadora del programa visitaba a los chicos en Villa Playa para entregarles “algo importante” a alguno de ellos y llevaba un pequeño cofre con un objeto personal que pertenecía a uno de los cinco. Concretamente, se trataba de las joyas mencionadas anteriormente que Lucía había entregado a Sandra para devolvérselos a Manuel, para que él decida “qué hacer con ellos”, en señal de que su relación había terminado.

Manuel se derrumba y rompe a llorar

Cuando Manuel vio que los objetos le pertenecían, que simbolizan la relación que había tenido con Lucía, se derrumbó: “Estos objetos me los voy a quedar para mí, para siempre, no los voy a tirar, no los voy a partir, para mí han formado parte de una etapa de mi vida muy bonita y yo no me voy a despedir de ellos”, dijo con lágrimas en los ojos.

El cofre contenía un anillo que le regaló Manuel a Lucia “al principio de todo” cuando empezó su noviazgo, una pulsera porque le dijo que la relación entre ambos “iba a ser para siempre” y un collar, cuando hicieron un año, con un ritmo cardiaco y un corazón, porque “ella es la única” que le ha hecho sentir diferente, y que el propio Manuel lleva tatuado en el brazo.

Manuel no se arrepiente

Aún con Sandra Barneda, Manuel justificó su forma de actuar afirmando que si se comportara de una manera que no siente, “sería un falso”: “Tengo todavía sentimientos por Lucía, todavía la quiero. Me siento fatal porque he notado que nuestros caminos se separan y que esto puede estar llegando a su fin. No me va a querer ni ver en la hoguera final”, dijo.

Tiempo después, cuando le contó lo sucedido a Fiama, continuó dejando caer que no se arrepentía de lo había hecho en ‘La Isla de las Tentaciones’: “Yo sabía que la caja era para mí y me ha removido por dentro porque son muchos recuerdos para mí. Por un lado me siento mal, porque sé que con mi actitud aquí la he llevado a que ella a lo mejor haga algo que no quería, por venganza, y que se sienta súper mal, pero por otro lado me siento bien porque estoy haciendo aquí lo que siento”.