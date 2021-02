La noche de los besos en “La Isla de las Tentaciones”

El debate de “La Isla de las Tentaciones” tuvo hoy como protagonista “los besos”. No solo los de Fiama y Manuel, sino también de Jesús y Stefani y Diego y Carla. La primera pareja aprovechó cada rincón de Villa Playa para dar rienda suelta a su pasión: el salón, el jacuzzi, el sofá... Todo menos en la habitación de Manuel.

La tentadora le pidió al “Maluma de Cádiz” que le enseñara su habitación para saber si era la misma que había ocupado su ex novio, Álex Bueno, cuando estuvo en Villa Playa, en la primera edición. En cuanto Fiama ha entrado en la habitación se ha dado cuenta de que fue allí donde estuvo Álex con quien se iba a casar. Fiama se ha sentido extraña y ha confesado que “he tenido muchas sensaciones desde que estoy aquí dentro porque, aunque hay cosas cambiadas, todo me recuerda a cuando estaba mi expareja aquí”.

Poco después surgía el pique entre Stefani y Fiama. Las dos tentadoras no se tragan y se nota y tanto Fiama como Manuel creen que Stefani actúa con despecho al enrollarse con Jesús.

En Villa Montaña, Lara sigue desconfiando de Rubén Sánchez, ex soltero de la primera edición que conquistó a Fani Carbajo. La participante reconoce que Rubén le provoca dolores de cabeza con tantos consejos acerca de su relación con Hugo.

En el plató, Suso Álvarez comparaba a Fani Carbajo con Lara por su pasado con Rubén. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones 1’ no tomó bien la broma y no dudó en contestarle que “Yo no tengo nada que ver con Lara. Nada, nada que ver. Yo me reído pero porque Suso ha dicho que es como yo”.