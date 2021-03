Zayra Gutiérrez, hija de Guti y Arantxa de Benito, presenta a su nuevo novio

De un tiempo a esta parte, Zayra Gutiérrez, la hija mayor de Arantxa de Benito y Guti, de 20 años, no deja de acaparar titulares y protagonizar escándalos. A su complicada relación con su madre y sus ansias de fama y de participar en algún reality show se unieron sus fiestas clandestinas, en las que la joven incumplió en varias ocasiones medidas restrictivas contra la pandemia como el toque de queda, el distanciamiento social o el uso obligatorio de la mascarilla.

Después de unas semanas ajena al foco mediático, la hija de Guti volvía a estar en el ojo del huracán por las declaraciones de una examiga suya que la ha acusado, públicamente, de haberle “robado” al novio. Un chico llamado Micky que, después de salir recientemente con su amiga, sería ahora la actual pareja de Zayra, con quien ésta no duda de presumir de amor a través de sus redes sociales ajena a la polémica.

La pareja, disfrutando a tope de su amor, ha hecho una escapada romántica a las Islas Canarias en compañía de Aitor - hijo menor de Arantxa y Guti - y la novia de éste. La polémica joven, sin poder ocultar el buen momento que atraviesa con Micky, ha hecho público su amor en Instagram con varias publicaciones, demostrando que no da importancia a las declaraciones de su amiga asegurando que no va a durar nada con este chico porque es solo un capricho. “Y apareciste tu.... gracias por hacerme la persona más feliz de este planeta, tus ataques de risas, tus ataques de besos, tus ataques de amor.... todo eso me encanta.. y por eso no puedo estar más orgullosa de la persona que tengo a mi lado. Eres único por fuera pero sobre todo por dentro... mira que yo creía que me había enamorado antes.. pero estaba muy confundida, he aprendido a saber lo que es amar cuando estoy a tu lado, esos nervios antes de verte, cuando te quedas dormido a mi lado y me haces cosquillas... lo eres todo mi vida, y lo más importante no te cambiaria por nada de este jodido mundo... tú y yo siempre”, escribe Zayra,

De esta manera, la joven deja claro que no se trata de ninguna aventura pasajera sino que se ha enamorado de Micky, con quien ahora es feliz.