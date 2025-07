Karmele Marchante y su nueva vida: "Estoy bien en lo sentimental, de salud y de cabeza"

Alejada prácticamente del mundo de la televisión, Karmele Marchante divide su tiempo entre su faceta de actriz y la de escritora. Lejos quedan sus años dedicados a la prensa del corazón y a programas como “Tómbola” y “Salvame”, y no echa de menos lo más mínimo aquella etapa de su vida. Reside entre Barcelona y Madrid y lleva una vida muy tranquila, al margen del foco mediático.

- La Karmele actual no tiene nada que ver con la anterior…

- Ahora hago teatro feminista, formo parte de la compañía Acción Comadres, vamos por ciudades y una vez al mes actuamos en la sala Mirador de Madrid. En nuestras obras hablamos de todo tipo de temas, del placer, la violencia, la problemática social, nuestros cuerpos, la economía…

- Escribe un nuevo libro.

- Si, pero comprenderás que no de pistas sobre su temática. Lo que sí te digo es que va a dar mucho que hablar.

- Esta desaparecida de la televisión.

- A veces voy a programas de las televisiones catalanas, pero solamente a los que me apetece y me interesan. Estoy bastante ocupada…

- ¿Y en el aspecto personal?

- Tranquila y feliz. Estoy bien de salud, del coco, que es muy importante, y en el terreno sentimental. Pero no me preguntes sobre amores porque no pienso decirte ni mu, ja, ja, ja.

Eso sí, confiesa que es partidaria de que cada uno viva en su casa y no bajo el mismo techo.

- ¿Qué opina del fracaso de sus antiguos compañeros del “Sálvame” con su programa “La familia de la tele”?

- No opino nada, aquella etapa de mi vida está completamente cerrada. Y me reservo mi opinión. Ya sabes que desde que me largue de “Sálvame” no hablo de eso.

- ¿Volvería a intervenir en algo parecido?

- No, ahora hago lo que realmente me gusta y vivo mucho más tranquila. Si me llamaran de alguna cadena nacional y me ofrecieran algo que me interese, iría, pero, si no, no. Desde luego, no me prestaría a chorradas.

- ¿Qué le parecen los programas del corazón que se hacen ahora?

- No los veo, la verdad es que pongo poco la televisión, quizá para ver algunos telediarios, y nada más. No me interesa nada de nada…

- ¿No echa de menos la popularidad?

- No, es algo que se acaba y ya está.