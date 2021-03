Antonio David, a Rocío Carrasco: “Nunca la he tocado. La voy a denunciar”

La emisión, el pasado domingo, del documental “Rocío, contar la verdad para seguir viviendo”, en Telecinco, ha provocado un huracán mediático en el que el principal afectado resulta ser Antonio David Flores, ex pareja de Rocío Carrasco.

Rocío Carrasco, rota de dolor durante sus durísimas confesiones TELECINCO.ES 22/03/2021

Antonio David ha respondido a las acusaciones de maltrato en la revista “Diez Minutos”. Tras ser despedido de Mediaset, asegura estar tranquilo y tanto él como su abogado Iván Hernández han anunciado que emprenderán acciones legales. “Vamos a iniciar las acciones oportunas”, ha declarado uniéndose a las palabras de su cliente. “Quiero que quede claro, mi exmujer me denunció por violencia de género tanto física como psicológicamente y fui absuelto. La voy a denunciar y la voy a llevar a un juzgado. No voy a pasar tres años encerrado en mi casa. En mi vida le he faltado al respeto ni la he tocado ni un dedo”, explicó Antonio David.

Por su parte, Rocío Flores, hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, se ha pronunciado también en sus redes sociales asegurando su intención de intervenir en el programa “para tender puentes” pero no se lo permitieron.