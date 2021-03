Sandra Barneda, madrina de la primera boda de ‘La Isla de las Tentaciones’

Hugo y Lara han sido los dos concursantes que más han sufrido de ‘La isla de las tentaciones’. Ambos decidieron irse juntos porque su amor estaba por encima de cualquier tentación, pero anoche en el reencuentro nos dimos cuenta que el amor tan grande que ambos sienten ha vencido a las inseguridades y a los errores que ambos cometieron en el pasado.

Sandra Barneda le preguntaba a Hugo si le gustaba ver las imágenes de su paso por el concurso y este confesaba que: “Por un lado me gusta, pero por otro recuerdo lo mal que lo pasé. Yo entré a la isla para ponerme a prueba y para demostrarle que era la mujer de mi vida. Para mí la isla me sirvió para mucho”.

Lara por su parte ha asegurado que: “Yo fui quemada, yo creía que no íbamos a seguir bien. Yo necesitaba verle así, la relación no estaba yendo bien” pero después del concurso, Hugo aseguró que: “Maduré, tenemos nuestros enfados como todas las parejas y los hablamos, los celos los hemos mejorado muchísimo los dos” y lo más importante según Lara: “Aprendió a afrontar los problemas”.

HUGO PIDE MATRIMONIO A LARA Y ELLA DICE QUE SÍ💍 #LaIslaDeLasTentaciones13 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/5ubrmWX89Z — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 25, 2021

El momento más especial de la noche fue cuando Hugo se ha levantado y le ha dicho a su pareja: “Para mí eres la mujer de mi vida, estoy súper nervioso, ¿te quieres casar conmigo?”, a lo que ella le ha respondido: “Sí”. Además, le ha propuesto a Sandra Barneda ser la madrina, a lo que ella también ha aceptado.

Jorge y Dorothy, boda sorpresa

Pero al parecer y según hemos podido saber recientemente, Hugo y Lara no serían la primera pareja que pasa por el altar tras su experiencia por el reality. Y es que los ex tentadores de la anterior edición, Jorge y Dorothy, anunciaron que estaban juntos y que incluso se habían dado el “Sí, quiero”. Una sorpresa que ha revolucionado a los fans del programa, ya que no esperaban tal noticia, puesto que ambos no coincidieron en la isla: Jorge fue tentador de Patry y Dorothy de Pablo, el ex novio de Mayka. Por lo que el amor habría surgido fuera de la isla.