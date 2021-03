‘La Isla de las Tentaciones’: qué parejas siguen juntas y cuáles han roto después de la hoguera final

‘La Isla de las Tentaciones’ todavía no ha acabado. Al ‘reality’ de Telecinco todavía le queda por desvelar la hoguera final en la que los participantes se enfrentarán a sus parejas y decidirán cómo quieren abandonar la isla: solos, juntos o acompañados por una de las tentaciones. Sin embargo, el programa se grabó el año pasado y, en este tiempo, los concursantes no han podido resistirse a dar pistas sobre su situación sentimental actual. Quienes hayan estado atentos a las redes sociales de los protagonistas ya pueden intuir cuál será la decisión que tomen este miércoles.

Lucía, Manuel y Fiama

El primer final que conocimos fue el de Manuel y Lucía. Ella no soportó más los engaños de la que era su pareja y tras la hoguera de confrontación decidió abandonar el porgrama sola. Por su parte, Manuel buscó el perdón de Lucía pero, al no encontrarlo, se marchó con Fiama. Telecinco emitirá el jueves un programa especial con el rencuentro de las parejas varios meses después de terminar su aventura en República Dominicana.

Podría haber algo de sorpresa sobre el encuentro si la propia cadena no hubiera filtrado si Manuel y Fiama siguen juntos. Al parecer, según Álex Bueno, el ex de la canaria que participó en la primera edición de ‘La Isla de las Tentaciones’, ella trató de retomar el contacto con él al regresar a España y asegura que el gaditano y Fiama ya no se hablan.

Diego y Lola

La última persona en saltarse el contrato con Mediaset que les impide publicar cualquier foto o comentario con su pareja en el programa fue Lola. Que la relación entre ella y Diego no iba a terminar bien se sabía desde hace varias semanas, cuando la leonesa decidió acostarse con Carlos. Por el momento se desconoce cuál será su decisión, pero lo que sí sabemos es que no está con ninguno de los dos. Lola cometió el error de presentar a su nuevo novio en las historias de Instagram para sus “mejores amigos”. “Aunque nadie lo sepa, aunque no podamos gritarlo a los cuatro vientos. No me importa, tú y yo sabemos lo que hay. Te amo muchísimo mi amor”. Ese fue el mensaje que le dedicó Lola a su nueva pareja, el futbolista Iván Rubio. Como era de esperar, esa publicación salió de su círculo “cercano” y ahora todo el público sabe cómo será el final de la pareja.

Lola y su novio futbolista

Jesús, Marina e Isaac ‘Lobo’

Otra pareja que no pintaba bien era la de Jesús y Marina. Ella se dejó llevar desde el principio con Isaac ‘Lobo’, mientras que él hizo lo propio con Stefany y Lara. Todavía tienen que verse las caras, pero todo apunta a que Jesús se irá solo y Marina se marchará junto a Isaac, con quien parece que sigue manteniendo una relación.

La semana pasada, el ‘Lobo’ publicó por error una historia de Instagram en la que aparece tumbado junto a Marina. Pronto se dio cuenta y borró la publicación, pero varias cuentas que siguen la actualidad de los programas de Telecinco la han resubido.

Raúl y Claudia

Raúl y Claudia es, quizás, la pareja que más incógnitas siembra. Claudia parecía que tenía claro que quería arreglar su relación, pero en los últimos programas ha mostrado muchas dudas mientras Tony le regala los oídos. Los fans de esta pareja pueden estar tranquilos porque en Tik Tok se puede ver que se han ido a vivir juntos.

Claudia también se marcó un baile para Tik Tok frente a la cocina de su casa y... ¡sorpresa! es la misma que la de Raúl.

Hugo y Lara

Hugo y Lara también genera mucha espectación. Parece que ella sigue queriéndole a pesar de todas las veces que la ha fallado. A la espera de confirmar cuál es su decisión, durante los últimos días ambos han publicado fotos y vídeos en sitios muy parecidos de Galicia, acompañados de la anterior pareja confirmada, Raúl y Claudia.