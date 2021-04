Los sábados de Lomana: ¿Por qué no puede Bosé ser antivacunas?

Siempre ha estado envuelto en la polémica. Es un personaje fascinante. Sus canciones, su forma de vestir y de bailar han estado unidas a la modernidad. Desaparecía cuando le interesaba. Un misterio que no es más que una forma de defender su privacidad. Han creado especulaciones e invenciones en algunas ocasiones muy duras e intolerables como comunicar su fallecimiento o atribuirle enfermedades que nunca existieron. Todos se preguntan ¿Cómo está Bosé?, ¿porqué actúa de esta manera? Les puedo asegurar que el cantante está bien y solo le pesa el estrés que padece y sus problemas con la voz.

Últimamente lo hemos visto, muy a su pesar, envuelto en un juicio con su ex pareja, Nacho Palau, que lo demandó exigiéndole unas obligaciones que el juez desestimó, resolviéndose a favor de Bosé. Ya saben lo que pienso de este asunto. Palau lo quiere tener todo, y no puede ser. Por fin, después de tiempo sin hablar, este domingo lo veremos en una entrevista con Évole en la que nos aclarará lo que piensa realmente respecto al covid, y sobre todo, de las vacunas, un asunto que no puede tener más actualidad, y todo el entramado que rodea a esta larga e impredecible pandemia. Miguel opina que se quieren cargar a la Humanidad. Hay que oír también su versión. Sin ánimo de estar con los conspiranoicos, en parte Orwell lo intuía en su novela «1984»; nos quieren esclavos dominados por «La Élite».

Debido a la cantidad de material grabado van a dividir la entrevista en dos partes ya que no podían concentrar todo en un capítulo sin dejar fuera cosas nunca dichas, según Évole «espectaculares y emocionantes». Se va a titular «Masí iguel» y «Bosé» por la clara dicotomía que hay entre sus personalidades. A veces muy enfrentadas y contradictorias. Nos encontraremos con sorpresas. Miguel hablará de la vida pública pero también de la privada, eso que nunca ha contado y que dejaba su figura rodeada de un halo de ambigüedad que ahora desaparecerá, desde la familia, los padres e hijos, los amores, el sexo, los excesos, de la aportación innovadora al pop español y, cómo no, de su postura negacionista ante (según él) «la gran farsa de la pandemia», los peligros de la vacuna y la politización de la medicina, todo muy coherente con la actitud pública de Bosé y así dar voz a los que piensan como él y les es negada o se les denosta.

Miguel nació en un mundo absolutamente privilegiado que le predestinaba al arte y la belleza. No podía ser de otra manera si se tiene de padrino nada menos que a Luchino Visconti, gran amigo de su madre, la actriz Lucía Bosé, y si tu padre es Luis Miguel Dominguín y Picasso ejerce de abuelo. Muy pocas familias en España pueden decir que han vivido rodeados de cultura y personas interesantes como los Bosé. La polémica estará servida a partir del domingo. Los que no lo conocen van a alucinar.