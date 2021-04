Oído: Tezanos pronosticará la victoria de Rociíto en las elecciones de Madrid

La noticia se ha filtrado a las redes: dicen que en la próxima encuesta de su CIS, Tezanos pronosticará la victoria de Rociíto en las elecciones de Madrid. Animado por los buenos pronósticos, en plena marcha triunfal, Él prometerá que al final del verano no solo estaremos limpios de virus, sino que el Imserso programará viajes a la Luna a través de la NASA catalana, que la vacuna española llegará con los Reyes Magos y será tan efectiva que además de inmunizarnos eliminará la fatiga pandémica, el paro, el déficit público y el riesgo de trombos; que se avanzará en el proyecto de trasladar la Audiencia Nacional y el Supremo a Telecinco, creándose un gigantesco «Sálvame» para imponer, definitivamente, la justicia catódica, y que se sustituirá el Estado de Alarma por el Estado de Buena Esperanza. Carmen Calvo no se quedará atrás en la orgía de promesas y anunciará la inminente llegada al Parlamento de la ley que prohibirá la prostitución en España. Bien, ya era hora de poner un poco de orden en la política y en la Administración. Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales, comenzará marcando territorio podemita como la Terminator del Consejo de Ministros presentando dos proyectos de clara inspiración eclesiástica, o sea, de Iglesias: el reparto de bocadillos de chopped en las colas del hambre para hacer más llevadera la espera, y el de gorras y miniventiladores en las colas de la vacunación para evitar insolaciones o golpes de calor entre los viejos, no sea que se nos queden fritos camino de la salvación. Yolanda Díaz estrenará ring con Nadia Calviño proponiendo que los vinos y las tapas de sus rondas con PNV, Bildu y ERC corran a cargo del Ministerio de Economía y que la factura del peluquero que la atiende cada día en su despacho sea desgravable. Irene Montero presentará la Ley de Libertad Sexual, la Ley Queer y la Ley Trans con un docudrama que interpretará ella y cuyo primer capítulo será «Pablo y sus azotes: fantasía de machotes». Por su parte, el nuevo secretario de Estado de la Agenda 2030, Enrique Santiago, mandamás del PCE, solicitará que en lugar de jurar o prometer ante el Rey le permitan hacerlo ante la tumba de Lenin cantando la Internacional. Le hace ilusión.