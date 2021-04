Rocío Carrasco se enfrenta al día de ¿la mala madre?

Este primer domingo de mayo se celebra el tradicional Día de la Madre, una jornada que Rocío Carrasco vivirá alejada, y enfrentada, sobre todo, a su hija Rocío Flores. Algunos le censuran su rechazo a una hija que le ha pedido por activa y por pasiva el reencuentro.

Seguro que el domingo, la esposa de Fidel Albiac recordará las celebraciones del pasado con sus dos hijos, cuando la vida familiar no vivía sobresaltos y las dos “Rocíos” no acertaban ni a adivinar que su existencia acabaría marcada por un enfrentamiento brutal, que desencadenaría el alejamiento absoluto de ambas.

Ro no oculta el cariño que siente por su progenitora, hace tan solo unos días le pidió públicamente que le coja el teléfono, hace de tripas corazón y suplica que empiecen de cero, metiendo en un cajón los sinsabores del pasado.

Rocío Flores se estrena como colaboradora en 'El programa de Ana Rosa'

No entiende que su madre diga que Ro no está preparada para la reconciliación, y al mismo tiempo siga arremetiendo con episodios que dejan a a su hija en mal lugar. De esta manera, indica una fuente cercana a los Carrasco, “esa reconciliación no se producirá jamás. Esa madre se está tomando una innecesaria revancha que no viene a cuento tantos años después de que ocurrieran los hechos”.

Pocos apoyos familiares tiene Rocío Carrasco en este docudrama tan frenético. La hija de Rocío Jurado ha pedido que eliminen más de once minutos del documental para no perjudicar aún más a Ro. Eran los minutos más “sangrientos " del enfrentamiento de las dos. También se apunta a que esa eliminación viene por el consejo recibido por parte de sus abogados. En cualquier caso, la maquinaria legal ya está en marcha cuando está a punto de revelarse uno de los momentos más duros en las vidas de Rocío Carrasco y Rocío Flores.