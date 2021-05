Del “pollo a la Pantoja” a la comida china: así es el negocio de la tonadillera que alquila por 12.000 euros al mes

Isabel Pantoja ha regresado a primera línea mediática por su fichaje como jurado en el programa «Top Star», que se estrenó ayer. Hace casi tres semanas que la tonadillera aterrizó en Madrid y cambió el encierro de ocho meses en Cantora por el ruido de la capital, todo ello muy a su pesar. Este programa musical es el proyecto «obligado» que estaba pendiente tras firmar su famoso contrato millonario con Mediaset.

Mucho se ha hablado en los últimos meses sobre los problemas económicos de Isabel y de una posible venta de su parte de Cantora para saldar así la deuda que mantiene con Hacienda en la actualidad. Mientras tanto su ático de Fuengirola sigue a la venta por el mismo precio que fijó desde un principio: 995.000 euros. Así aparece reflejado en la página web de Fuenplaza, una de las inmobiliarias que gestiona su venta. Pese a que el dueño de este establecimiento afirmó en su momento a LÁ RAZÓN que «su precio estaba muy por encima del valor de mercado», la tonadillera no tiene intenciones de bajarlo y parece no tener prisa por vender esta exclusiva propiedad, que se encuentra ubicada en una de las mejores zonas del municipio malagueño.

Isabel Pantoja posa durante la presentación del programa de televisión 'Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?', en Madrid (España), a 29 de abril de 2021.

Una franquicia

Los negocios que Pantoja ha regentado en los últimos veinte años no le han salido como esperaba. El restaurante «Cantora» (Fuengirola) cerró sus puertas en 2004 por impago y falta de clientela. Aunque se creía que este local ya no pertenecía a la artista, no es así.

El pasado fin de semana este periódico se desplazó a Fuengirola y acudió hasta la zona del local para conocer los detalles sobre lo que un día fue la gran ilusión de la artista: tener su propio restaurante. En la actualidad, donde en su día se cocinó el «pollo a la Pantoja», ahora se levanta un local de comida china. Una franquicia llamada «Wok Directo», que cuenta con varios establecimientos en toda la provincia: Benalmádena, en Málaga capital y en Fuengirola. Esta última sigue siendo propiedad de Isabel Pantoja, y así lo aseguran los encargados del local, un matrimonio de origen asiático que lleva casi una década al frente del negocio: «Estamos de alquiler desde hace muchos años y pagamos casi 12.000 euros al mes a la señora Pantoja. Es muy caro y no podemos más», cuenta uno de los dos encargados que habla perfectamente castellano. Estos trabajadores han intentado negociar el precio en varias ocasiones pero la negativa de la artista ha sido firme.

El establecimiento es muy amplio, con terraza, jardín y un aparcamiento de coches que también tiene su coste mensual. Es luminoso y cuenta con capacidad para 300 personas. Son pioneros en el concepto «buffet» y por un precio de 15,95 euros se puede degustar todo lo que se desee. Bebida aparte. El pasado sábado, con motivo del Día de la Madre, el local estaba a rebosar. Las colas en el exterior del restaurante eran espectaculares y el aforo interior sobrepasaba lo permitido por las restricciones del coronavirus. Tanto es así que varios clientes se quejaron por las aglomeraciones y decidieron llamar a la Policía.

La finca Cantora

Los tejemanejes económicos de Isabel Pantoja le siguen trayendo por la calle de la amargura. A la reclamación que le ha hecho su hijo Kiko públicamente y otros rostros como Loli, ex amiga de la tonadillera y propietaria de un kiosco, que le reclama 80.000 euros por un préstamo, hay que sumarle los problemas que la tonadillera mantiene con Hacienda desde 2012, momento en el que la Agencia Tributaria hizo una inspección a sus cuentas y le obligó a que se regularizasen cuatro de las sociedades que esta tiene. El pasado mes de enero la Administración le solicitó el pago de 248.319 euros por «una deuda no ingresada en periodo voluntario» a la que aún no ha hecho frente.

Una de las soluciones que se plantean para solventar estos problemas es la venta de Cantora. Isabel cuenta con un 52,40% de la finca, mientras que su hijo Kiko Rivera es propietario del 47,60%. De esta manera y poniendo su «joya» a la venta podrían solucionarse muchos de sus problemas con Hacienda, con su propio hijo y con el resto de pagos que tiene pendientes de amigos y conocidos. ¿Veremos a Isabel Pantoja deshacerse de la finca Cantora a corto o medio plazo?