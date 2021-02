Isabel Pantoja: visita secreta al ático maldito de Fuengirola que vende por encima de su valor

Vive alejada del mundanal ruido. Desde el inicio de la pandemia apenas ha salido de Cantora tanto por las restricciones como por el delicado estado de salud de su madre, doña Ana. Pero desde que el pasado mes de octubre Kiko Rivera confesase públicamente los supuestos tejemanejes que su madre habría hecho a sus espaldas, Isabel Pantoja tomó la decisión de guardar silencio y encerrarse aún más junto a su madre y su hermano Agustín.

Unos dicen que está bien y tranquila y otros, que lo está pasando muy mal por la imagen tan devaluada que se está ofreciendo de ella. Los pocos que pueden hablar con la tonadillera aseguran que ni sale ni tiene intención de hacerlo, y los periodistas que hacen guardia a las puertas de su residencia tampoco la han visto salir. Sin embargo, según ha podido saber LA RAZÓN, a finales del pasado mes de enero Isabel rompió con su rutina habitual y se desplazó a Fuengirola, donde posee un ático que se encuentra en venta, ubicado en la calle Miguel de Cervantes. Este periódico ha podido hablar con dos comercios situados en la mencionada calle. Desde el restaurante Arte y Cocina cuenta un trabajador que «hace menos de un mes que la han visto por la calle, sola y con su mascarilla».

Ni un comprador

Para confirmar esta información nos hemos puesto en contacto con el establecimiento que está justo al lado del edificio en el que tiene el ático Isabel, conocido como La Bamba, y nos confirman la versión del trabajador anterior. Isabel estuvo en Fuengirola. Puesto en contacto con la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, donde la tonadillera ha acudido en alguna ocasión para rezar, nos indican que en esta ocasión no lo ha hecho. Otra de sus visitas habituales tenía lugar en la tienda Magic, donde compraba juguetes para sus nietas, las hijas de Kiko, y con cuyos dueños mantiene una buena relación. Tanto es así que el propietario de este negocio era el encargado de cuidarle las plantas cuando Isabel no estaba. Hablamos en pasado porque lamentablemente este negocio ha cerrado hace unos meses. Ahora, en su lugar, hay un gimnasio.

En cuanto a su ático, la artista lo tiene a la venta actualmente a través de dos inmobiliarias. Una por 995.000 euros y otra, por 700.000. La primera de ellas, que inicialmente tenía en exclusiva la gestión de esta venta, es Fuenplaza, cuyos dueños son Alberto y Borja. Desde allí aseguran que «su precio siempre ha sido el mismo. No ha bajado», por lo que se mantiene su valor inicial: casi un millón de euros. Sorprende que preguntado el valor de mercado que tiene la vivienda, desde esta inmobiliaria nos trasladan que «en todos estos meses no ha habido ni un solo comprador interesado». ¿El motivo? El precio tan elevado, ya que está muy por encima de la media de la zona. Según afirman, un ático con esas características estaría valorado en algo menos de 400.000 euros. La diferencia de precio es abismal. Casi 600.000 euros por encima de lo que debería, todo ello según los expertos consultados. Para conocer más detalles sobre este tema, hemos contactado también con Fuengirola States, otra inmobiliaria de la zona que conoce perfectamente la situación en la que se encuentra el ‘pantopiso’: «Si quiere venderlo a ese precio necesitaría una gran reforma actualizada. Se arregló hace más de veinte años, pero necesita mano de obra», aseguran. Cabe destacar, además, que nos aseguran que Pantoja encargó a una persona de su confianza que realizara todas estas gestiones, y podría ser perfectamente su hermano, el inseparable Agustín. ¿Quién si no?