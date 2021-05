Isabel Pantoja y su pericia manejando miles de euros, según Carlota Corredera

La tonadillera se estrena hoy en el nuevo talent de Telecinco de la mano de Jesús Vázquez y aunque repite rol como jueza, en el nuevo formato veremos que la pericia de tonadillera no se circunscribe sólo a su habilidad para descubrir nuevas voces sino también al manejo de miles de euros. Esta noche, a partir de las 22:00 horas, Telecinco estrena ‘Top Star: ¿Cuánto vale tu voz?’, acompañada de Risto Mejide y Danna Paola en la mesa del jurado.

En este nuevo programa, los tres jurados pujarán con dinero real para elegir al ‘Top Star’ de entre los nueve candidatos posibles, que se agruparán en tres categorías. Al final de caga entrega, cada mentor habrá pujado por un concursante, habiendo tres finalistas por programas. Entonces, el público en plató tendrá que decidir quién de los tres candidatos se lleva el dinero de la subasta y la opción de participar en la final.

En el nuevo programa además de concursantes anónimos estarán otros rostros conocidos como Javián y Brequette, exconcursantes de ‘Operación Triunfo’ y ‘La voz’ respectivamente. Pero el gran atractivo del formato es sin duda Isabel Pantoja y la expectación que ha despertado su vuelta a los platós de Mediaset, después de meses de silencio, a raíz de la polémica con la herencia de Paquirri y el distanciamiento con sus hijos, Kiko e Isa.

Isabel Pantoja posa durante la presentación del programa de televisión 'Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?', en Madrid (España), a 29 de abril de 2021. TELEVISIÓN;TOP STAR;DANNA PAOLA;ISABEL PANTOJA;JESÚS VÁZQUEZ;RISTO MEJIDE José Oliva / Europa Press 29/04/2021

Cantar y contar dinero.

Tras grabar las primeras entregas de este nuevo espacio, Carlota Corredera se ha encargado de desmentir algunos rumores sobre la actitud de diva de la tonadillera, negando que la sevillana haya exigido que “sus compañeros no se dirijan a ella”. La gallega, tras hablar con Jesús Vázquez, presentador de Top Stars ha asegurado que la tonadillera nos va a sorprender por lo bien que se maneja con el “dinero y los presupuestos”: “Vais a flipar” ha dicho Corredera sobre el manejo en lo económico de la viuda de Paquirri.

En la presentación del programa, Isabel Pantoja aseguró ante los medios que “estoy feliz porque a día de hoy tengo salud y todos los que quiero, también”. “Estoy feliz porque he vuelto a trabajar con gente maravillosa que me cuida, me mira y me da todo el calor que necesito. Ha sido un año duro, pero ya estoy aquí. Y feliz”, reiteró la artista sin entrar a valorar lo que ha supuesto para ella el distanciamiento con su hijo Kiko Rivera. “No soy persona de hablar mucho, prefiero cantar”, fue la frase con la que la tonadillera que utilizó para zafarse de las preguntas más incómodas de los periodistas que le preguntaron por la polémica familiar.